Vijeće naroda bez saglasnosti o Rezoluciji o NDH

Vijeće naroda Republike Srpske bez saglasnosti o Rezoluciji o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NDH i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola.

U Klubu Hrvata smatraju da je povrijeđen vitalni nacionalni interes tog naroda, jer smatraju da Rezolucija u pojedinim odredbama tretira kolektivnu odgovornost Hrvata za zločine počinjene u NDH.

"Moj stav i stav Hrvata u Vijeću naroda je da bi trebalo osuditi sve nacističke i fašističke režime, koji su u vremenu tadašnje BiH i tadašnje Jugoslavije djelovali na ovim prostorima", kaže Mijo Perkunić, delegat Kluba Hrvata u Vijeću naroda Republike Srpske.

Sličan stav i u Klubu Bošnjaka. Smatraju da Rezolucija zadire u ravnopravnost, ustavni položaj, nacionalni i vjerski identitet i kolektivni dignitet bošnjačkog naroda i da je tako povrijeđen vitalni nacionalni interes Bošnjaka.

"Posebno za nas Bošnjake je što se tamo navodi da je masovno učešće Bošnjaka u tim zločinima, što nije istina. Pojedinci koji su činili zločine, mi to javno osuđujemo", rekao je Alija Tabaković, predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske.

Cilj Rezolucije nije samo osuda, već i veličanje simbola iz HDH, podsjeća Srđan Mazalica. Istoričari su, kaže, utvrdili činjenice u vezi sa onim što se dešavalo u NDH i na osnovu toga pisali tekst Rezolucije. Nema kolektivne odgovornosti, tvrdi on.

"Gdje se nigdje ne ističe većinsko učešće ili većinsko uključivanje, koje bi moglo da implicira da su u Drugom svjetskom ratu muslimani ili Hrvati činili genocid, što bi zasmetalo klubovima Hrvata i Bošnjaka sa aspekta da se targetiraju njihovi narodi", kaže Srđan Mazalica, šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

S obzirom na to da nije bilo saglasnosti u Vijeću naroda, na potezu je zajednička Komisija ovog tijela i Narodne skupštine Republike Srpske za usaglašavanje zakona, propisa i akata, koja bi trebalo da zasjeda sutra.

Ako ni tu ne bude saglasnosti, iz klubova Bošnjaka i Hrvata najavili su da će se obratiti Ustavnom sudu Republike Srpske.