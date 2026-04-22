"Naša moć, naša Planeta": Obilježen Dan planete Zemlje sadnjom žute bukve

"Današnja aktivnost je i konkretan doprinos očuvanju prirodnih resursa i poboljšanju uslova života građana. Obilježavanje Dana planete Zemlje kroz sadnju žute bukve, predstavlja snažnu poruku o važnosti zajedničkog djelovanja i odgovornog odnosa prema prirodi", rekao je ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik.

Rekao je da se ove godine Dan planete Zemlje obilježava pod sloganom "Naša moć, naša Planeta".

"A fokus je upravo na borbi protiv klimatskih promjena. Želimo da sadnica žute bukve, kao dugovječne i otporne vrsta postane simbol naše moći, a sadnja, a ne sječa drveta bude simbol naše odgovornosti prema generacijama koje će doći iza nas", izjavio je Vipotnik.

Žuta bukva, kao vrsta, ima višestruki značaj – od estetskog, preko stvaranja prijatnije mikroklime, do značajnog doprinosa smanjenju zagađenosti i očuvanju biodiverziteta.

"Stablo žute bukve može živjeti oko 300 godina i karakteristično je po ujednačenoj zlatnožutoj boji lišća, što je čini jedinim takvim varijatetom bukve u Evropi. Žuta bukva je značajan prirodni fenomen i rijetkost i zato je kao takva proglašena spomenikom prirode od 2012. godine i prvo je zaštićeno drvo u Republici Srpskoj. Zaštitu još uživa jedan orah - u Gradišci, kojeg s pravom zovu "Ljevčanski knez". Posebno je važno što se sadnja realizuje upravo na prostoru Univerzitetskog grada, gdje svakodnevno boravi veliki broj mladih ljudi. Time se šalje jasna poruka o važnosti podizanja ekološke svijesti kod novih generacija, ali i podstiče njihovo aktivno učešće u zaštiti životne sredine", naveo je Vipotnik.

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju ima kontinuiranu i izuzetno kvalitetnu saradnju sa akademskom zajednicom, posebno sa Univerzitetom u Banjaluci, što omogućava realizaciju ovakvih aktivnosti uz stručnu podršku i primjenu savremenih znanja.

"Današnjem događaju poseban značaj daje učešće djece iz Pokreta za žensku košarku "Marina Maljković" čime šaljemo snažnu poruku o važnosti uključivanja najmlađih u aktivnosti očuvanja prirode. Kroz ovakve inicijative razvijamo svijest o odgovornom odnosu prema životnoj sredini od najranijeg uzrasta, ali i promovišemo zdrave stilove života i timski duh", rekao je Vipotnik.

(RTRS)