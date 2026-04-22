Kovačević: Narod neće izabrati one koji su domaćini Kristijanu Šmitu

Narod neće izabrati oni koji su domaćini Kristijanu Šmitu i ostalima koji žele sve najgore Republici Srpskoj i Srbima, rekao je za RTRS srpski delegat u Domu naroda PS BiH i portparol SNSD-a Radovan Kovačević, komentarišući izjave iz opozicije koja najavljuje pobjedu na izborima.

Kovačević ističe da se bliži 13. izborni ciklus i da opet slušamo istu priču iz opozicije.

"Kažu "oni su ujedinjeni, oni su pred velikom pobjedom". Međutim, 12 puta do sad smo jasno vidjeli da je ta priča, priča neuspjeha. A da je uvijek na strani SNSD-a priča uspjeha i priča pobjede. Jer ono što je najbitnije, na strani SNSD-a je narod Republike Srpske ", kaže Kovačević.

Naveo je da su stvari potpuno jasne.

"To me sve podsjeća na onaj film Dan mrmota, kada se glavni akter svaki dan budi u istom danu. I svaki dan, mu se ponavlja isti dan i sve što se u tom danu dešava je identično. To me podsjeća i na sve ove velike najave opozicije. Stalno se bude na prvom danu Dana mrmota i ponovo se ponavlja uvijek isti scenario. Oni su kao ujedinjeni i oni su kao pred velikom pobjedom. Međutim, narod uvijek kaže nešto drugo, a to je da ih narod neće. Tako će biti i ovaj put. Tu su stvari apsolutno jasne. Dakle, tu nema apsolutno nikakvih dilema", naveo je Kovačević.

Kovačević ističe da se priča da su tri stranke iz opozicije pred dogovorom.

"Dakle, ovu četvrtu stranku iz opozicije u već zaboravili i odbacili. Pri tom to nazivaju ujedinjenjem opozicije. Da li je to sad stav svih stranaka u opoziciji ili je to stav samo te jedne stranke i tog jednog "vona bi" kandidata Draška Stanivukovića", istakao je Kovačević.

Naglasio je da sto sada sve predstavlja jedan bućkuriš.

"U koji mi nikako ne želimo da se petljamo. I što je najbitnije, narod Republike Srpske ne želi sa takvima da se petlja", jasan je Kovačević.

Kada su u pitanju kandidature, Kovačević ističe da se opozicija zatrčava ranije.

"Mi sačekamo uvijek, odredimo kandidate nekad u maju ili junu. Ono što je veoma jednostavno, jeste da otprilike i prvih 50 u SNSD-u je ispred svih tih takozvanih prvih velikana lidera opozicije Dakle, stvari su veoma jednostavne. Opozicija 13. put najavljuje veliku pobjedu i 13. put narod će ih poslati tamo gdje im je mjesto, u opoziciji. Narod će izabrati ko će da ih vodi, a to su oni koji su ih vodili do sada. Jer smo sasvim sigurni da je to ubjedljivo najbolja opcija za narod Republike Srpske", zaključio je Kovačević.

(RTRS)