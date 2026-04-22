Zločin genocida nad Srbima u Jasenovcu ne smije biti zaboravljen

Zločin genocida nad srpskim narodom u ustaškom logoru Jasenovac tokom Drugog svjetskog rata ove i buduće generacije ne smiju da zaborave, poručeno je danas sa komemorativnog skupa u Banjaluci, održanog povodom obilježavanja Dana proboja jasenovačkih logoraša, 22. aprila.

Predsjednik Gradskog udruženja bivših logoraša Drugog svjetskog rata Dragoslav Ilić rekao je da mlade generacije u Republici Srpskoj moraju da pamte žrtve i herojstvo jasenovačkih logoraša koji su izvršili proboj iz tog najvećeg ustaškog logora u Drugom svjetskom ratu.

"Važno je da pamtimo žrtvu jasenovačkih logoraša, da ne postanemo ponovo žrtve i da kultivišemo naše pamćenje da ne dolazi do osvete", rekao je Ilić novinarima na komemorativnom skupu povodom 81 godine od proboja jasenovačkih logoraša koji je danas održan kod Spomenika "Topola užasa" u Banjaluci.

Predsjednik Saveza logoraša Republike srpske Anđelko Nosović istakao je da se nikada ne smije zaboraviti zločin - genocida koji se desio nad Srbima u najvećem ustaškom logoru u Drugom svjetskom ratu, naglasivši da o tome naročito treba govoriti mladima.

"Srpski narod ne treba nikada ni da im oprosti ovaj zločin, jer nisu imali pravo da nas ubijaju tada kao ni u proteklom Odbrambeno-otadžbinskom ratu", istakao je Nosović.

Komemorativnom skupu prisustvovali su predstavnici republičkih i gradskih vlasti, banjalučkog Udruženja logoraša Drugog svjetskog rata, Saveza logopraša Republike Srpske, učenici srednje Medicinske i Elektrotehničke škole Banjaluka.

Vijence na Spomenik "Topola užasa" položili su zajedno predstavnici banjalučkog Gradskog udruženja bivših logoraša Drugog svjetskog rata i Saveza logoraša Republike Srpske, te predstavnici Grada Banjaluka.

Preživjeli logoraši u zloglasnom ustaškom logoru Jasenovac krenuli su u proboj 22. aprila 1945. godine, a u očajničkom jurišu na stražare od njih 1.073 samo je 169 uspjelo da se dokopa slobode.

Sistem logora smrti NDH obuhvatao je oko 80 logora, a Donja Gradina kao najveće stratište u sistemu koncentracionih logora Jasenovac formirana je avgusta 1941. godine.

Prema podacima Spomen-područja Donja Gradina, u zloglasnom logoru Jasenovac tokom Drugog svjetskog rata stradalo je 700.000 žrtava ustaškog zločina, među kojima 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevreja, 127.000 antifašista. U Jasenovcu je stradalo 20.000 d‌jece, prenosi Srna