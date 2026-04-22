Zločin genocida nad Srbima u Jasenovcu ne smije biti zaboravljen

Autor:

ATV
22.04.2026 10:30

Положени вијенци на Споменик "Топола ужаса" данас у Бањалуци поводом Дана града
Foto: Srna

Zločin genocida nad srpskim narodom u ustaškom logoru Jasenovac tokom Drugog svjetskog rata ove i buduće generacije ne smiju da zaborave, poručeno je danas sa komemorativnog skupa u Banjaluci, održanog povodom obilježavanja Dana proboja jasenovačkih logoraša, 22. aprila.

Predsjednik Gradskog udruženja bivših logoraša Drugog svjetskog rata Dragoslav Ilić rekao je da mlade generacije u Republici Srpskoj moraju da pamte žrtve i herojstvo jasenovačkih logoraša koji su izvršili proboj iz tog najvećeg ustaškog logora u Drugom svjetskom ratu.

"Važno je da pamtimo žrtvu jasenovačkih logoraša, da ne postanemo ponovo žrtve i da kultivišemo naše pamćenje da ne dolazi do osvete", rekao je Ilić novinarima na komemorativnom skupu povodom 81 godine od proboja jasenovačkih logoraša koji je danas održan kod Spomenika "Topola užasa" u Banjaluci.

Predsjednik Saveza logoraša Republike srpske Anđelko Nosović istakao je da se nikada ne smije zaboraviti zločin - genocida koji se desio nad Srbima u najvećem ustaškom logoru u Drugom svjetskom ratu, naglasivši da o tome naročito treba govoriti mladima.

"Srpski narod ne treba nikada ni da im oprosti ovaj zločin, jer nisu imali pravo da nas ubijaju tada kao ni u proteklom Odbrambeno-otadžbinskom ratu", istakao je Nosović.

Komemorativnom skupu prisustvovali su predstavnici republičkih i gradskih vlasti, banjalučkog Udruženja logoraša Drugog svjetskog rata, Saveza logopraša Republike Srpske, učenici srednje Medicinske i Elektrotehničke škole Banjaluka.

Vijence na Spomenik "Topola užasa" položili su zajedno predstavnici banjalučkog Gradskog udruženja bivših logoraša Drugog svjetskog rata i Saveza logoraša Republike Srpske, te predstavnici Grada Banjaluka.

Preživjeli logoraši u zloglasnom ustaškom logoru Jasenovac krenuli su u proboj 22. aprila 1945. godine, a u očajničkom jurišu na stražare od njih 1.073 samo je 169 uspjelo da se dokopa slobode.

Sistem logora smrti NDH obuhvatao je oko 80 logora, a Donja Gradina kao najveće stratište u sistemu koncentracionih logora Jasenovac formirana je avgusta 1941. godine.

Prema podacima Spomen-područja Donja Gradina, u zloglasnom logoru Jasenovac tokom Drugog svjetskog rata stradalo je 700.000 žrtava ustaškog zločina, među kojima 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevreja, 127.000 antifašista. U Jasenovcu je stradalo 20.000 d‌jece, prenosi Srna

Više iz rubrike

Бањалучко Градско удружење бивших логораша Другог свјетског рата положило је вијенце на споменик "Топола ужаса" код Парламента Српске, поводом 81 године од пробоја јасеновачких логораша.

Republika Srpska

Položeni vijenci na spomenik "Topola užasa" u Banjaluci

56 min

0
Ненад Стевандић

Republika Srpska

Položeni vijenci na Spomen-obilježje žrtvama veleizdajničkog procesa

1 h

0
Руска делегација са Јефремом

Republika Srpska

Ruska delegacija sa mitropolitom Jefremom

1 h

0
Градоначелник Лакташа Мирослав Бојић

Republika Srpska

Bojić: Nastavljamo putem razvoja, zabilježen rast u svim oblastima

1 h

0

  • Najnovije

10

38

Potvrđena optužnica protiv Anisa Kalajdžića za ubistvo Aldine Jahić

10

36

Darko Mladić: Nakon što ljekari pregledaju generala podnijećemo zahtjev za privremeno puštanje

10

30

Zločin genocida nad Srbima u Jasenovcu ne smije biti zaboravljen

10

24

Unajmio dijete da baci kašikaru! Isplivali detalji filmskog hapšenja

10

19

Nakon 130 godina rada: Večeras gašenje visoke peći u Željezari Zenica

