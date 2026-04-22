Bojić: Nastavljamo putem razvoja, zabilježen rast u svim oblastima

Grad Laktaši nastaviće putem razvoja, glavni prioriteti su izgradnja kanalizacione mreže, a u urbanim dijelovima uređenje šetališta i biciklističkih staza, poručio je gradonačelnik Miroslav Bojić povodom obilježavanja Dana grada, 23. aprila.

"Sredstva su predviđena u budžetu za ovu godinu, koji iznosi 46 miliona KM i jedan je od najvećih do sada. Budžet je razvojni i mnogo ulažemo u sport, kulturu, pronatalitetne mjere, kao i u podršku osjetljivim kategorijama stanovništva", rekao je Bojić Srni.

On je naglasio da je grad u prethodnih godinu dana zabilježio rast i razvoj u svim oblastima, naročito u privredi i kulturi.

Bojić je izrazio zadovoljstvo jer je grad Laktaši i prošle godine privukao najveći broj investitora, koji su se opred‌jelili za ulaganje i otvaranje novih proizvodnih pogona upravo u ovoj lokalnoj zajednici.

"Uloženo je 500 miliona KM u privredni sektor i to su značajne investicije, na snazi su značajna ulaganja u postojeće poslovne zone, a otvoreno je i nekoliko novih poslovnih zona", naveo je Bojić.

On je dodao i da je jedan od najozbiljnijih projekata izgradnja transportnog cjevovoda u sistemu vodosnabdijevanja, kojim je obezbijeđeno snabdijevanje vodom za narednih nekoliko decenija.

Bojić je napomenuo da su značajna sredstva izdvojena za socijalne kategorije, o kojima se posebno vodi briga.

Gradonačelnik Laktaša pozvao građane i prijatelje ovog grada da dođu sutra na proslavu Dana grada, povodom koje će biti održana svečana akademija u 18.00 časova u Centru za kulturu i obrazovanje.

Grad Laktaši, 23. aprila, obilježava Dan grada i 80. godina od oslobođenja od fašizma u Drugom svjetskom ratu, prenosi Srna