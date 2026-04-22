Logo
Large banner

Bojić: Nastavljamo putem razvoja, zabilježen rast u svim oblastima

Autor:

ATV
22.04.2026 08:44

Komentari:

0
Градоначелник Лакташа Мирослав Бојић
Foto: Ustupljena fotografija

Grad Laktaši nastaviće putem razvoja, glavni prioriteti su izgradnja kanalizacione mreže, a u urbanim dijelovima uređenje šetališta i biciklističkih staza, poručio je gradonačelnik Miroslav Bojić povodom obilježavanja Dana grada, 23. aprila.

"Sredstva su predviđena u budžetu za ovu godinu, koji iznosi 46 miliona KM i jedan je od najvećih do sada. Budžet je razvojni i mnogo ulažemo u sport, kulturu, pronatalitetne mjere, kao i u podršku osjetljivim kategorijama stanovništva", rekao je Bojić Srni.

On je naglasio da je grad u prethodnih godinu dana zabilježio rast i razvoj u svim oblastima, naročito u privredi i kulturi.

Bojić je izrazio zadovoljstvo jer je grad Laktaši i prošle godine privukao najveći broj investitora, koji su se opred‌jelili za ulaganje i otvaranje novih proizvodnih pogona upravo u ovoj lokalnoj zajednici.

"Uloženo je 500 miliona KM u privredni sektor i to su značajne investicije, na snazi su značajna ulaganja u postojeće poslovne zone, a otvoreno je i nekoliko novih poslovnih zona", naveo je Bojić.

On je dodao i da je jedan od najozbiljnijih projekata izgradnja transportnog cjevovoda u sistemu vodosnabdijevanja, kojim je obezbijeđeno snabdijevanje vodom za narednih nekoliko decenija.

Bojić je napomenuo da su značajna sredstva izdvojena za socijalne kategorije, o kojima se posebno vodi briga.

Gradonačelnik Laktaša pozvao građane i prijatelje ovog grada da dođu sutra na proslavu Dana grada, povodom koje će biti održana svečana akademija u 18.00 časova u Centru za kulturu i obrazovanje.

Grad Laktaši, 23. aprila, obilježava Dan grada i 80. godina od oslobođenja od fašizma u Drugom svjetskom ratu, prenosi Srna

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Laktaši

Miroslav Bojić

Dan grada

Republika Srpska

budžet

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Навршила се 81 година од пробоја јасеновачких логораша

Republika Srpska

Navršila se 81 godina od proboja jasenovačkih logoraša

3 h

0
Беба, малена дјевојчица са машницом на глави

Republika Srpska

Rode su bile vrijedne: U Srpskoj rođeno 20 beba!

3 h

0
Вијеће народа

Republika Srpska

Vijeće naroda o Rezoluciji o zabrani promovisanja i veličanja NDH

3 h

0
Делегације Српске и Русије у посјети Храму Преображења Господњег.

Republika Srpska

Kalabuhov: Dejton ostaje ključni okvir za stabilnost BiH

12 h

0

  • Najnovije

10

38

Potvrđena optužnica protiv Anisa Kalajdžića za ubistvo Aldine Jahić

10

36

Darko Mladić: Nakon što ljekari pregledaju generala podnijećemo zahtjev za privremeno puštanje

10

30

Zločin genocida nad Srbima u Jasenovcu ne smije biti zaboravljen

10

24

Unajmio dijete da baci kašikaru! Isplivali detalji filmskog hapšenja

10

19

Nakon 130 godina rada: Večeras gašenje visoke peći u Željezari Zenica

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner