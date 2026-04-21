Kalabuhov: Dejton ostaje ključni okvir za stabilnost BiH

Ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov izjavio je da Dejtonski mirovni sporazum ostaje ključni okvir za stabilnost BiH, te da Ruska Federacija, kao jedan od garanata tog sporazuma, insistira na njegovom dosljednom poštovanju bez nametanja spoljnih rješenja.

Kalabuhov je na forumu o geopolitičkim dešavanjima u Evropi, koji je održan u Banjaluci, naglasio da je neophodno očuvati izvorni Dejtonski sporazum, bez njegovog iskrivljavanja i proizvoljnih tumačenja, te da rješenja za političke izazove u BiH moraju biti rezultat dogovora domaćih aktera.

"Potreban je unutrašnji dijalog, međusobno uvažavanje i spremnost na kompromis, a ne nametanje rješenja sa strane koja dodatno destabilizuju situaciju u BiH", rekao je Kalabuhov.

On je ukazao na to da Dejtonski mirovni sporazum nije idealan, ali da suština problema nije u samom dokumentu, već u spremnosti političkih aktera da postignu dogovor u okviru već utvrđenih principa.

"Pitanje nije u samom sporazumu, već u tome kako političari mogu da se dogovore i pronađu kompromisna rješenja, uz uzajamno uvažavanje i strpljivo rješavanje otvorenih pitanja", naveo je Kalabuhov.

On smatra da međunarodna zajednica, u skladu sa Dejtonskim sporazumom, treba da podrži stabilizaciju i međunacionalno pomirenje, ali ne i da nameće politička rješenja.

Kalabuhov je kritikovao djelovanje visokih predstavnika u BiH, navodeći da se pod tim okvirom često promovišu tuđe i nekonstruktivne ideje koje ne doprinose realizaciji ključnih ciljeva, već dodatno destabilizuju situaciju u BiH.

Dodao je da je neophodno vratiti se principima dijaloga i ravnopravnosti, te da se rješenja moraju tražiti unutar zemlje, uz poštovanje interesa svih konstitutivnih naroda i entiteta.

On je zahvalio rukovodstvu Republike Srpske na saradnji i podršci, uključujući i otvaranje Kancelarije Ambasade Rusije u Banjaluci, što je ocijenio kao važan korak u jačanju odnosa.

Kalabuhov je poručio da će Rusija nastaviti da podržava dijalog u BiH i da se zalaže za rješenja koja su u skladu sa međunarodnim pravom i dogovorom domaćih aktera, uz poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma kao temelja stabilnosti.