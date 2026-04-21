Gruško: U borbi da očuva hegemoniju Zapad destabilizuje Balkan

21.04.2026 20:18

Замјеник министра иностраних послова Русије Александар Грушко на форуму о геополитичкој ситуацији у Европи, Бањалука.
Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Zamjenik ministra inostranih poslova Rusije Aleksandar Gruško izjavio je Zapad destabilizuje Balkan u borbi da očuva hegemoniju.

Gruško je ukazao da Zapad balkanskim zemljama oduzima pravo sprovođenja samostalnih politika, te satanizuje političare koji smiju da stave nacionalni interes iznad sebe.

"Zemlje Balkana stavljaju u situaciju vještačkog izbora – ako niste sa nama, onda ste protiv nas", rekao je Gruško na forumu o trenutnim geopolitičkim dešavanjima u Evropi koji je održan u Banjaluci.

Gruško je naglasio da je multipolarni svijet stvarnost, ali da je sada, kako je to rekao ruski predsjednik Vladimir Putin, pitanje upravljanja tim svijetom.

Ističući da je multipolarnost ušla u sve sfere života, od politike preko privrede do javnog života, Gruško je konstatovao da je svima jasno da Zapad ne prednjači ni u jednoj od sfera.

"Ali vidimo da Zapad nastavlja da se drži za rudimente svoje hegemonije, pokušava na bilo koji način da revitalizuje svoj uticaj, da nastavi 500-godišnju kolonizaciju svijeta, dobijanje prihoda iz potčinjenog položaja svih drugih, jer drugačije ne može da djeluje", rekao je Gruško.

Konstatujući da se svijet ne može vratiti nazad, Gruško je poručio da svijet neće postati globus ni NATO, ni EU, niti Amerike, koja je u svojim strateškim dokumentima priznala da neće imati dovoljno snaga za sve.

"Ima zapadna hemisfera, to je njihova interesna hemisfera, sve ostalo je drugo", rekao je Gruško.

On je dodao da se Rusija zalaže za revitalizaciju međunarodnog prava na osnovu načela ravnopravnosti država, nemiješanja u unutrašnje stvari i uzimanja u obzir zakonitih interesa svih država, odnosno za sve ono što je napisano u povelji UN.

Gruško je izrazio uvjerenje da će prije ili poslije obrisi svijeta o kojima Rusija govori kao o nekom cilju postati stvarnost, piše Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

