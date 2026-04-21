Darko Mladić za ATV: General je na samrti - ne može da jede, niti da pije

Situacija je veoma loša, general Ratko Mladić je na samrti, kaže za ATV njegov sin Darko Mladić. Navodi da je na određeni način i doktor u Hagu to potvrdio, doduše ne eksplicitno, jer oni, kako je rekao, ne žele da se izjašnjavaju.

Mladić ističe da je ispunjen kriterijum koji je ljetos tražio sudija Haškog tribunala za njegovo puštanje na slobodu, jer je jasno navedeno da će biti pušten samo ako je na samrti. Porodica nije zadovoljna tretmanom liječenja. Darko navodi da njegov otac ne može adekvatno da jede niti da pije vodu, te objašnjava da nije dobio jasan odgovor zašto generalu nije uključena infuzija.

"Nama je u ovom trenutku cilj da ga puste kako bismo mu, ako ga već ne možemo spasiti, bar malo produžili život. Vidjećemo šta će sudija odlučiti. Mi ćemo, nakon nalaza ljekara, podnijeti formalni zahtjev. Nismo htjeli da ga šaljemo bez ekspertize naših doktora, mada se iz dokumentacije koju smo dobili u petak iz Tribunala vidi da je on u katastrofalno lošem stanju", rekao je Darko Mladić.

Generala će sutra u pritvoru u Hagu pregledati kardiolog Ognjen Gudelj i neurolog Toplica Lepić. Porodica je sedam dana čekala medicinsku dokumentaciju o stanju Ratka Mladića, a nakon uvida u istu, ljekarima iz Srbije postalo je jasno da postoje ozbiljni propusti u liječenju.

U posjeti Mladiću bio je i ministar pravde Srbije Nenad Vujić. On po povratku iz Haga za ATV kaže da su generalu ugrožena elementarna prava, pravo na život i adekvatnu medicinsku njegu. Srbija je hitno reagovala i poslala garancije za njegovo puštanje iz humanitarnih razloga.

"General, da tako kažem, kopni pred našim očima. Jako je teško vidjeti da nekoga ne mogu da dovezu čak ni u kolicima, jer nema snage ni da sjedi, već su ga dovezli u bolničkom krevetu u sobu za posjete. To govori o ozbiljnosti njegovog zdravstvenog stanja. Ponavljam, Republika Srbija je dala garancije i spremna je da ispuni i sve dodatne zahtjeve Tribunala", istakao je ministar Vujić.

Vujić dodaje da je u razgovoru sa predsjednicom Međunarodnog rezidualnog mehanizma ponovio zahtjev Srbije i predao pismo u kojem se zahtijeva puštanje radi daljeg liječenja u adekvatnoj ustanovi u Srbiji, gdje bi general imao medicinski tretman 24 časa dnevno.

"Oni nemaju rok za odgovor, ali ćemo insistirati na hitnoj odluci odmah nakon nalaza ljekara. Ukoliko odgovor bude negativan, a ne vidim razlog da bude, jer je ovdje riječ o pravu na život izvan svake politike, obratićemo se Savjetu bezbjednosti UN, Komitetu za ljudska prava, kao i Komitetu za sprečavanje torture i nehumanog postupanja", naglasio je Vujić.

Procjena je da bi Ratko Mladić mogao da izdrži put do Srbije, ali konkretniji podaci biće poznati sutra. Ministar pravde Srbije poručuje da kazna ne smije prerasti u osvetu, te da i Haški tribunal obavezuju međunarodna pravila koja su, kako kaže, više puta kršena u slučajevima Ratka Mladića i Radovana Karadžića.