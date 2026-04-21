Stevandić: Srpska nastavlja da njeguje bratske odnose sa Rusijom

ATV
21.04.2026 18:00

1
предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić poručio je danas da Srpska nastavlja da njeguje bratske odnose sa Ruskom Federacijom, ističući da takva politika dobija sve više razumijevanja u svijetu.

Stevandić se u Banjaluci sastao sa ruskom delegacijom koju predvodi zamjenik ministra inostranih poslova Aleksandar Gruško. Nakon sastanka, prvi čovjek Parlamenta Srpske oglasio se na društvenoj mreži "Iks".

"Srpska nastavlja da njeguje bratske odnose sa Rusijom, što našom upornošću dobija sve više razumijevanja u svijetu jer nije usmjereno protiv bilo koga. Teži, ali jedini ispravan put", napisao je Stevandić.

Podsjećamo, delegacije Republike Srpske i Ruske Federacije prethodno su održale sastanak u Vladi Srpske, nakon čega su zajedno posjetili Hram Preobraženja Gospodnjeg u Banjaluci.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Nenad Stevandić

Aleksandar Gruško

Rusija

Republika Srpska

Komentari (1)
Pročitajte više

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, заједно са највишим званичницима Српске, састао се данас у Бањалуци са делегацијом Руске Федерације, коју је предводио замјеник министра иностраних послова Александар Грушко.

Republika Srpska

Minić: Srpska zahvalna Rusiji na principijelnoj podršci Dejtonu

2 h

0
Кобила тешка пола тоне пропала у земљу у Загорју

Region

Otvorila se zemlja i "progutala" kobilu tešku pola tone

2 h

0
Полицајац у Њемачкој прича на телефон.

Svijet

Ubistvo u Njemačkoj: Srbin pogođen samostrijelom

2 h

0
Замјеник министра иностраних послова Руске Федерације Александар Грушко испред храма Преображења Господњег

Republika Srpska

Gruško: Hram u Banjaluci - simbol srpskog i ruskog naroda

2 h

1

Više iz rubrike

Republika Srpska

Minić: Srpska zahvalna Rusiji na principijelnoj podršci Dejtonu

2 h

0
Republika Srpska

Gruško: Hram u Banjaluci - simbol srpskog i ruskog naroda

2 h

1
Форум о геополитичким дешавањима у Европи. Присуствују , присуствују предсједник Републике Српске Синиша Каран, замјеник руског министра иностраних послова Александар Грушко, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, премијер Саво Минић, те предсједник СНСД-а Милорад Додик

Republika Srpska

Počeo forum o geopolitičkim dešavanjima u Evropi

2 h

0
Александар Грушко, замјеник министра иностраних послова Руске Федерације

Republika Srpska

Gruško: Preduzećemo sve napore kako bi olakšali situaciju generalu Mladiću

3 h

0

Derbi u Mostaru: Borac gostuje Zrinjskom

Forum o geopolitičkim dešavanjima: Srpska neće dozvoliti da joj Zapad nameće status

Kako je OHR namještao izborne tehnologije i ko je nudio mito?

Posjeta ruske delegacije - nastavak saradnje i bliskih odnosa bratskih naroda

Građani Srpske uz generala: Ovo je nehumano, pustite ga da se liječi

