Stevandić: Srpska nastavlja da njeguje bratske odnose sa Rusijom

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić poručio je danas da Srpska nastavlja da njeguje bratske odnose sa Ruskom Federacijom, ističući da takva politika dobija sve više razumijevanja u svijetu.

Stevandić se u Banjaluci sastao sa ruskom delegacijom koju predvodi zamjenik ministra inostranih poslova Aleksandar Gruško. Nakon sastanka, prvi čovjek Parlamenta Srpske oglasio se na društvenoj mreži "Iks".

"Srpska nastavlja da njeguje bratske odnose sa Rusijom, što našom upornošću dobija sve više razumijevanja u svijetu jer nije usmjereno protiv bilo koga. Teži, ali jedini ispravan put", napisao je Stevandić.

Sastanak sa delegacijom Rusije koju predvodi zamjenik ministra inostranih poslova Aleksandar Gruško. — Nenad Stevandić (@nenad_stevandic) April 21, 2026

Podsjećamo, delegacije Republike Srpske i Ruske Federacije prethodno su održale sastanak u Vladi Srpske, nakon čega su zajedno posjetili Hram Preobraženja Gospodnjeg u Banjaluci.