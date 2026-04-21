Gruško: Hram u Banjaluci - simbol srpskog i ruskog naroda

21.04.2026 17:33

Замјеник министра иностраних послова Руске Федерације Александар Грушко испред храма Преображења Господњег
Foto: ATV/Branko Jović

Zamjenik ministra inostranih poslova Ruske Federacije Aleksandar Gruško izjavio je da je ruska delegacija zadivljena veličanstvenošću rusko-srpskog hrama u Banjaluci, koji je, kako je rekao, simbol ruskog i srpskog naroda.

Hram Preobraženja Gospodnjeg

"Ovo je remek djelo i izražavam zahvalnost svima koji su svojim naporom i finansijama dali doprinos izgradnji hrama", rekao je Gruško nakon što je zajedno sa zvaničnicima Republike Srpske obišao Srpsko-ruski hram Preobraženja Gospodnjeg i duhovni centar koji su u izgradnji.

Gruško je izrazio veliku zahvalnost rukovodstvu Republike Srpske, Miloradu Dodiku, kao i predstavnicima Srpske pravoslavne crkve i Ruske pravoslavne crkve, Imperatorskom pravoslavnom palestinskom društvu, Fondaciji hrišćanske kulture i nasljeđa, arhitektima i građevinarima.

Sekretar Eparhije banjalučke Radojica Žagran rekao je da je posjeta bila prilika da se vidi šta je do sada urađeno, te dodao da je ruska delegacija veoma zadovoljna.

On je izrazio zahvalnost Grušku za posjetu hramu i prenio mu blagoslov Njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Jefrema.

Izgradnja hrama i duhovno-kulturnog centra počela je 2018. godine kada je i položen kamen temeljac.

Gradi se kao simbol neraskidive veze srpskog i ruskog naroda, imaće tri oltara, a u okviru kompleksa hrama biće i srpsko-ruski kulturni i duhovni centar i biblioteka, u kojem će se izučavati ruski jezik i književnost.

Srpsko-ruski hram i duhovno-kulturni centar grade se u čast porodice Romanov, a kao prototip budućeg hrama izabran je nekadašnji Hram Čuda Arhangela Mihaila, sagrađen 1358. godine, koji se nalazio u Kremlju i koji je porušen nakon Oktobarske revolucije, piše Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

