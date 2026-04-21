Dodik: Srpska neće dati saglasnost za sankcije Rusiji

21.04.2026 15:49

Милорад Додик на конференцији за медије у Бањалуци.
Foto: ATV/Branko Jović

Republika Srpska ostaje pri svojim principijelnim stavovima sankcije Rusiji neće dobiti zeleno svjetlo iz Banjaluke, a put ka NATO savezu ne postoji, poručio je danas lider SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka sa visokom ruskom delegacijom.

Dodik je naglasio da Srpska čvrsto stoji na poziciji vojne neutralnosti. Nakon razgovora sa zamjenikom ministra inostranih poslova Ruske Federacije, Aleksandrom Gruškom, istaknuto je da je dijalog Banjaluke i Moskve na najvišem nivou i da se zasniva na međusobnom uvažavanju.

"Srpska je zahvalna što je Ruska Federacija uvijek na strani Dejtonskog sporazuma. Stavovi Rusije nisu navijački, već principijelni, na pozicijama podrške međunarodnom pravu", izjavio je Dodik.

Tokom sastanka, lider SNSD-a je ponovio da Republika Srpska ima razumijevanja za napore Rusije u okviru specijalne vojne operacije u Ukrajini, smatrajući ih opravdanim u kontekstu zaštite nacionalnih interesa.

Pitanje imovine je zatvorena knjiga

Ni ovaj susret nije mogao proći bez osvrta na unutrašnja pitanja u BiH. Dodik je ponovio nedvosmislen stav: pitanje imovine je riješeno Ustavom BiH i tu nema mjesta za dalje pregovore ili nametanja.

