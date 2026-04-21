Logo
Large banner

Pretresaju se kancelarije i telefoni Rame Isaka

Autor:

21.04.2026 15:44

Komentari:

1
Претресају се канцеларије и телефони Раме Исака
Foto: ATV

Po naredbi Posebnog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a uz nadzor postupajućeg federalnog tužioca Posebnog odjeljenja Federalnog tužilaštva, trenutno se provode pretresi u Ministarstvu unutrašnjih poslova Federacije BiH.

Naredbama je obuhvaćen pretres federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka, službenih prostorija, kao i službenih računara koje koristi, uključujući i računare njegovih savjetnika i sekretara Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, te izuzimanje materijalne dokumentacije i mobilnog uređaja.

Predmet Munjić i dr. je u međuvremenu proširen na način da su mu pridružena još četiri predmeta formirana na osnovu krivičnih prijava protiv više lica, te se u okviru trenutnog stanja u predmetu vrše određene radnje i aktivnosti, piše Avaz.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (1)
Large banner

  • Najnovije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner