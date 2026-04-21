Karan: Srpsku i Rusiju povezuju identitetski korijeni dva pravoslavna naroda

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan poručio je danas da je dolazak visoke delegacije Ruske Federacije, koju predvodi zamjenik ministra inostranih poslova Aleksandar Gruško, velika čast i zadovoljstvo za cijelu Republiku i srpski narod.

Karan je naglasio da je današnji sastanak još jedan jasan pokazatelj snažne i neraskidive saradnje Srpske i Rusije.

"Posjeta ove visoke delegacije predstavlja direktnu podršku Ruske Federacije Republici Srpskoj i srpskom narodu, na čemu smo im neizmjerno zahvalni. Naši prijatelji su se danas uvjerili sa kolikom su pažnjom, bratskom ljubavlju i gostoprimstvom dočekani u Republici Srpskoj“, istakao je predsjednik Karan.

On je dodao da odnose dvije strane ne definiše samo uspješna diplomatija, već mnogo dublje veze.

"Ono što povezuje srpski i ruski narod, kao i naše dvije zemlje, nisu isključivo dobri diplomatski odnosi. To je duboka istorijska povezanost i zajednički identitetski korijeni dva pravoslavna naroda", zaključio je Karan.

Međunarodno pravo u Bih urušeno djelovanjem Šmita i PIK-a

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan poručio je da se međunarodno pravo urušava duži niz godina, a da je u BiH to vidljivo posredstvom djelovanja Kristijana Šmita i Savjeta za sprovođenje mira, koji rušenjem Dejtonskog sporazuma imaju za cilj da sruše ustavni sistem Republike Srpske.

"Dejtonski mirovni sporazum je akt međunarodnog prava, a ruši se posredstvom PIK-a, gdje postoji neformalna moć nekih koji smatraju da mogu da vladaju mimo međunarodnog prava, i posredstvom Šmita i pojedinih domaćih institucija koji ruše Dejtonski sporazum", rekao je Karan na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon sastanka delegacija Republike Srpske i Rusije.

On je ocijenio da je srušena i spoljna politika BiH, a za koju je nadležno Predsjedništvo BiH.

"Bošnjački predstavnici gdje god se nalaze u multilaterarnoj diplomatiji, gdje god predstavljaju BiH u međunarodnim tijelima, idu ispred sa bošnjačkim politikama i ruše Republiku Srpsku", konstatovao je Karan.

On je naglasio da su to negativni elementi rušenja međunarodnog prava koji se reflektuju na Republiku Srpsku, ali da ima i pozitivnih elemenata i to u sve aktivnijim diplomatskim odnosima predstavnika Republike Srpske, ali i zahvaljujući garantima Dejtonskog sporazuma koji štite ovaj međunarodni akt.

Karan je istakao da čim se postavlja pitanje postojanja međunarodnog prava to znači da se nešto dešava.

"Najbolji primjer definitivnog rušenja međunarodnog prava je razbijanje bivše Jugoslavije, ali i primjer Srbije kada je riječ o Kosovu i Metohiji, odnosno kada je ukinuto jedno od ključnih stvari koje garantuje međunarodno pravo - suverenitet, teritorijalni integritet, međunarodni subjektivitet, politička nezavisnost", naveo je Karan.

On je dodao da međunarodno pravo ima svoj princip, a to je koordinacija, a ne subordinacija.

"Ono nije nametanje, tu su sve zemlje iste po međunarodnom pravu, a vidite da nisu iste. Taj raskorak je i danas", poručio je Karan.