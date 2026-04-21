Stigla je sezona bika: 4 znaka kojima donosi najveće promjene

Nakon dinamične, vatrene i pomalo iscrpljujuće sezone ovna, 20. aprila 2026. započela je sezona bika – period koje donosi potreban predah, više mira, uživanja i stabilnosti.

Ako smo proteklih sedmica imali osjećaj da stalno negd‌je jurimo, donosimo nagle odluke i pokušavamo sve riješiti od‌jednom, sada se energija osjetno mijenja.

Sezona bika poziva nas da usporimo, udahnemo i vratimo se sebi.

Ovo je vrijeme u kojem više cijenimo sigurnost, rutinu, nježnost, lijepe male rituale i sve ono što nas puni iznutra.

U fokusu su ljubav, finansijska stabilnost, udobnost doma, briga o tijelu i emocijama, ali i strpljivo građenje života kakav zaista želimo.

Neki znakovi u ovom će periodu posebno procvjetati, dok će drugi biti pozvani na važne uvide, promjene i lični rast. U nastavku doznajte što sezona bika donosi vašem znaku.

Bik

Ovo je vaše vrijeme i to ćete i te kako osjetiti. Sezona bika donosi vam osjećaj da se napokon vraćate sebi, svojoj snazi, svojoj jasnoći i svom unutrašnjem miru. Mnoge stvari koje su vam se ranije činile teškima sada bi se mogle početi slagati prirodnije i lakše.

Pred vama je put kojem ćete zablistati na više nivoa.

Imaćete više samopouzdanja, više energije za ostvarenje svojih planova, ali i jači osjećaj lične vrijednosti. Moguće su lijepe prilike vezane za posao, finansije i privatni život, a posebno ćete uživati u osjećaju da imate kontrolu nad vlastitim smjerom.

U ljubavi biste mogli poželjeti još više bliskosti, nježnosti i sigurnosti. Ako ste u vezi, odnos se može produbiti. Ako ste slobodni, privlačiće vas osobe uz koje osjećate mir i povjerenje. Ovo je vaša sezona da zasijate, ali bez potrebe za dramom – tiho, stabilno i potpuno u svom stilu.

Blizanci

Nakon perioda u kojem ste možda bili rastrgani između brojnih ideja, kontakata i planova, sada dolazi vrijeme kada ćete više slušati svoju intuiciju i unutrašnje potrebe.

Mogli biste osjetiti pojačanu potrebu za povlačenjem, odmorom i mentalnim resetom. To ne znači da se ništa ne događa – naprotiv. Mnogo toga sazrijeva u vama, ali sada nije trenutak za silu, nego za tiho pripremanje novog poglavlja. Dobro će vam doći više sna, mira i trenutaka bez buke.

Za vas sezona bika donosi nešto mirniju energiju.

Na emotivnom planu mogli biste zatvarati neka stara poglavlja i jasnije prepoznavati što vam više ne odgovara. Ako ste se osjećali neshvaćeno ili iscrpljeno, sezona bika pomoći će vam da ponovno pronađete svoj centar. Slušajte sebe više nego tuđa očekivanja.

Rak

Vama sezona bika veoma odgovara. Ova nježna, stabilna i senzualna energija bliska je vašoj prirodi i zato biste se u nadolazećem razdoblju mogli osjećati ugodnije, opuštenije i emotivno sigurnije. Nakon turbulencija, sada dolazi vrijeme za slaganje života po vašoj mjeri.

Ovo je lijep period za sve što uključuje emocije, dom, prijateljstvo i unutrašnji osjećaj sigurnosti.

Mnogi rakovi osjetiće snažniju želju za kvalitetnijim svakodnevnim životom – onim u kojem postoji i rad i odmor, i odgovornost i uživanje. Bićete inspirisani da uredite svoje navike, više se brinete o sebi, uvedete male luksuze u rutinu i stvorite život koji vam zaista pruža mir.

Na društvenom planu mogli biste biti okruženi ljudima koji vas podržavaju i razumiju, a na ljubavnom planu bit ćete posebno osjetljivi na nježnost i iskrenost.

Vodolija

Za vas sezona bika stavlja naglasak na dom, privatni život i unutrašnju stabilnost. Možda ćete osjetiti potrebu da se više povučete iz vanjskog svijeta i posvetite svom prostoru, porodici i vlastitom miru. Sve ono što vas emotivno drži na okupu sada dolazi u fokus.

Sezona bika traži od vas da gradite život iznutra prema van, a ne obrnuto.

Moguće su promjene ili važni uvidi vezani za dom, porodične odnose ili osjećaj pripadnosti. Bićete pozvani da iskrenije pogledate gd‌je se osjećate sigurno, a gd‌je samo pokušavate održavati privid stabilnosti.

Na poslovnom planu možda nećete osjećati potrebu za velikim isticanjem, ali zato ćete puno dobiti ako ojačate svoje temelje. Kad je vaš unutarnji svijet stabilan, sve ostalo dolazi lakše. Dajte sebi dopuštenje za sporiji ritam, prenosi Zadovoljna.