Ova četiri znaka najviše privlači visoka inteligencija, ne izgled

Visoka inteligencija može biti vrlo privlačna, jer uz nju dolazi utisak sigurnosti, zanimljivosti i emocionalne ili mentalne zrelosti.

Takvi ljudi ne moraju nužno biti glasni ni umišljeni – često je dovoljno da imaju onu mirnu oštrinu koja se osjeti kroz nekoliko rečenica.

U astrologiji se često spominje da određeni horoskopski znakovi posebno cijene mentalnu stimulaciju. Njima nije dovoljno da je neko simpatičan ili zgodan; žele osobu koja ih izaziva, podstiče i s kojom mogu da razgovaraju bez praznog hoda. Upravo zato se kao znakovi koje najviše privlači inteligencija najčešće izdvajaju ova četiri.

1. Blizanci

Blizance najbrže osvoji razgovor. Njima je inteligencija privlačna jer im daje osjećaj dinamike, igre i stalnog otkrivanja. Kada upoznaju osobu koja brzo povezuje informacije, ima smisao za humor i može da prati njihov tempo, Blizanci se vrlo brzo "zakače". Kod njih hemija često počinje u glavi – kroz rečenice, dosjetke i način na koji neko razmišlja.

Hronika Potvrđena presuda za milionsku pljačku u Banjaluci

Blizanci se teško zadrže uz nekoga ko ne komunicira jasno ili kome je svaki razgovor isti. Inteligencija im je znak da uz tu osobu neće biti dosadno i da će odnos imati dubinu. Privlače ih ljudi koji znaju da postave pitanje, razviju temu i u jednom razgovoru pređu od šale do ozbiljne rasprave bez napora.

2. D‌jevica

D‌jevicama je inteligencija privlačna, jer je za njih povezana s kompetencijom. One cijene ljude koji razmišljaju logično, imaju dobru procjenu i znaju da riješe problem bez dramatizovanja. Visoka inteligencija kod njih stvara osjećaj povjerenja – kao da uz tu osobu može da se planira, razgovara konkretno i gradi nešto stabilno.

D‌jevicama ne imponuje "pametovanje", nego tiha sposobnost. Privlače ih ljudi koji imaju znanje, ali i smisao za detalje, koji znaju da argumentuju i koji nisu površni. Kada osjete da neko stvarno razume stvari, a ne samo priča, D‌jevice se otvaraju puno brže nego inače.

3. Vodolija

Vodolije su među onima koje najviše privlači inteligencija, jer im je to temelj povezanosti. Njih ne uzbuđuju klasični klišeji, nego ljudi koji imaju originalne ideje, širok pogled i sposobnost da razmišljaju van okvira. Vodolije će najviše privući osoba koja ih mentalno izaziva i koja se ne boji da bude drugačija.

Kod njih je inteligencija privlačna i zato što je povezana s nezavisnošću. Vodolije vole osobe koje imaju svoj stav, koje ne prate slijepo masu i koje mogu da vode ozbiljan razgovor bez potrebe da se dokazuju. U odnosima traže partnera koji im je i prijatelj i sagovornik, a bez mentalne kompatibilnosti teško ostaju zainteresovani.

4. Škorpija

Škorpije privlači inteligencija, jer je doživljavaju kao dubinu. Njima nije zanimljiv neko ko je samo duhovit ili brz, nego neko ko razume ljude, motive i situacije ispod površine. Visoka inteligencija im je privlačna kad dolazi s pronicljivošću – kad osoba zna da čita između redova i nije naivna.

Škorpije vole osjećaj da razgovor ima težinu. Privlače ih ljudi koji znaju da postave dobra pitanja, koji imaju mentalnu čvrstoću i koji se ne rasipaju. Kad osjete da neko razmišlja ozbiljno i da ih može pratiti u intenzitetu, to im često postane jači afrodizijak od bilo čega vizuelnog, prenosi b.92.