Sutra jača kiša i osjetno hladnije

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje oblačno i osjetno hladnije vrijeme sa jačom kišom u većini krajeva.

Na krajnjem sjeveru zadržaće se uglavnom suvo vrijeme, uz mogućnost slabe kiše samo ponegd‌je, dok će od sredine dana preovladavati promjenljivo oblačno uz povremenu kišu ili lokalne pljuskove.

U večernjim časovima očekuje se prestanak padavina i postepeno razvedravanje, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha od tri do 10 stepeni, na jugu do 13, a maksimalna od 11 stepeni na istoku do 19 na jugu i krajnjem sjeveru, a u višim pred‌jelima oko šest stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, koji će uveče povremeno jačati.

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok u zapadnim i jugozapadnim krajevima mjestimično pada kiša, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica tri, Mrakovica 10, Han Pijesak 11, Sokolac 12, Kneževo i Srebrenica 14, Doboj, Zvornik, Novi Grad, Gacko i Tuzla 15, Srbac, Livno i Sarajevo 16, Banjaluka, Bijeljina, Mrkonjić Grad, Drinić i Sanski Most 17, Prijedor i Bileća 18, Višegrad i Rudo 19, Trebinje, Ribnik, Bihać i Zenica 20, Foča 21 i Mostar 23 stepena Celzijusovih, prenosi Srna