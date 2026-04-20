Srbija traži puštanje generala Mladića, kontaktiraće i UN: Ministar u Hagu

Vujić je istakao da se Mladić nalazi u zatvorskoj bolnici i da je njegovo stanje teško.

"Ratko Mladić se nalazi u zatvorskoj bolnici. Njega nisu u kolicima dovezli na sastanak sa mnom, već su ga dovezli u krevetu. U početku je bio komunikativan. Rekao je da pozdravim Srbe i Srbiju i sve koji brinu za njega. Kasnije je izgubio snagu. Njegovo stanje je ozbiljno i zahtijeva ozbiljan tretman. Obavijestio sam sve u Hagu i tražimo puštanje na liječenje iz humanih razloga. Postoje svi uslovi za to, a mi ćemo kao država dati i dodatne garancije ako treba. Predsjednici mehanizma, sudiji Garsiji sam rekao da svako dalje zadržavanje u zatvoru bilo bi kršenje ljudski prava", rekao je Vujić.

Dodao je da su tražili od mehanizma da poštuju pravila koja važe u cijelom svijetu.

"Istakli smo i problem Miće Stančića, zatvorenika kojem je isteklo dvije trećine kazne. Kao i pitanje Radovana Karadžića kao i to što njegova porodica ne može da ga posjeti u Ujedinjenom Kraljevstvu. Glavno pitanje ostaje to oko generala Ratka Mladića. Komuniciraću sa UN oko ovog slučaja. U dosadašnjem uvidu u zdravstveno stanje Mladića, naši ljekari su vidjeli propuste koji su evidentni. Upozorio sam o tome i predsednicu mehanizma", rekao je Vujić, a prenosi RT Balkan.