Osuđen jer nije htio da učestvuje u napadu na Srbe: Ko je bio Marinos Ricidus?

20.04.2026 09:19

Potporučnik Ratne mornarice Grčke Marinos Ricudis osuđen je 21. aprila 1999. godine na dvije i po godine zatvora /uslovno na tri/ jer je odbio učešće u agresiji na SR Jugoslaviju, pojasnivši da kao pravoslavac ne može da učestvuje u napadu na jedan pravoslavni narod.

Ricudisa je osudio Vojni sud u Pireju jer je odbio da isplovi u Jadran na razaraču "Temistokle", koji je učestvovao u agresiji na SR Jugoslaviju.

Poručnik Marinos Ricudis posavjetovao se sa svojim duhovnikom i dobio blagoslov da odbije naređenje. To je prenijeto i arhiepiskopu atinskom Hristodulosu, tadašnjem poglavaru Grčke pravoslavne crkve.

Iako Grčka nije uzela učešće u NATO koaliciji protiv SR Jugoslavije 1999. godine, niti je ustupila vazdušni prostor, njena vojska je morala da bude aktivna zbog mogućeg prenošenja sukoba, odnosno kretanja "bezbjednosno interesantnih ljudi".

Vlada Grčke je radi toga odlučila da fregatu "Temistokle" uputi u Jadransko more. Ovaj brod je pripadao Američkoj ratnoj mornarici.

Osim Ricudisa, još osam mornara odbilo je da se ukrca na brod. O tome su obaviješteni komandant i mornarički sud, nakon čega je Ricudis uhapšen i osuđen.

Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve odlikovao je Ricudisa, na prijedlog patrijarha Irineja.

Ricudisu je u zgradi Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, 23. januara 2018. godine, uručen Orden Svetog cara Konstantina, prenosi Srna

Marinos Ricidus

SR Jugoslavija

Grčka

NATO

Patrijaršija srpska

Više iz rubrike

Рози кишобран на киши, мокро, пада киша

Društvo

Ponesite kišobrane: Danas svježije uz kišu

3 h

0
Малена беба лежи, породилиште, колико је рођено беба

Društvo

U Srpskoj rođeno devet beba

3 h

0
На сјеверозападу коловози мокри и клизави

Društvo

Na sjeverozapadu kolovozi mokri i klizavi

3 h

0
Трговска гора

Društvo

Vipotnik o slučaju Trgovska gora: U Ženevu sa čvrstim argumentima

4 h

0

  • Najnovije

11

55

Nova tragedija u Srpskoj: Motociklista poginuo kod Prnjavora

11

51

Zavodi na svakom koraku: Nemirne grudi su opet njen glavni adut

11

51

Skandal u Drugoj ligi FBiH: Utakmica prekinuta poslije samo 3 minute igre

11

33

Premije za mlijeko: Ministarstvo isplatilo više od 3 miliona maraka

11

25

Kod drogiranog vozača pronađen kokain

