Ponesite kišobrane: Danas svježije uz kišu

U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti oblačno i svježije vrijeme sa kišom.

Prije podne biće i kraćih suvih i sunčanih perioda, a na jugu Hercegovine uglavnom suvo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana i uveče zadržaće se promjenljivo oblačno i uglavnom suvo vrijeme uz kraću kišu ili pljuskove, a naredne noći nova jača kiša zahviće zapadne pred‌jele.

Na sjeveru i zapadu duvaće sjeverni vjetar, a u ostalim pred‌jelima južni.

Maksimalna temperatura vazduha od 12 do 18, na jugu do 22, a u višim pred‌jelima od osam stepeni Celzijusovih.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava oblačno vrijeme, sa kišom u zapadnim i jugozapadnim područjima.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Bjelašnica nula, Gacko, Sokolac i Rudo šest, Višegrad i Foča sedam, Han Pijesak, Čemerno, Šipovo i Drinić osam, Bileća i Kalinovik devet, Mrkonjić Grad, Srebrenica, Sarajevo i Bihać 10, Zvornik, Ribnik i Tuzla 11, Bijeljina, Prijedor, Trebinje, Novi Grad, Brčko i Mostar 12, Banjaluka, Doboj, Srbac i Zenica 13 stepeni Celzijusovih, prenosi Srna