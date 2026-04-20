Ponesite kišobrane: Danas svježije uz kišu

Autor:ATV
Komentari:0
U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti oblačno i svježije vrijeme sa kišom.
Prije podne biće i kraćih suvih i sunčanih perioda, a na jugu Hercegovine uglavnom suvo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Tokom dana i uveče zadržaće se promjenljivo oblačno i uglavnom suvo vrijeme uz kraću kišu ili pljuskove, a naredne noći nova jača kiša zahviće zapadne predjele.
Na sjeveru i zapadu duvaće sjeverni vjetar, a u ostalim predjelima južni.
Maksimalna temperatura vazduha od 12 do 18, na jugu do 22, a u višim predjelima od osam stepeni Celzijusovih.
Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava oblačno vrijeme, sa kišom u zapadnim i jugozapadnim područjima.
Temperatura vazduha u 8.00 časova: Bjelašnica nula, Gacko, Sokolac i Rudo šest, Višegrad i Foča sedam, Han Pijesak, Čemerno, Šipovo i Drinić osam, Bileća i Kalinovik devet, Mrkonjić Grad, Srebrenica, Sarajevo i Bihać 10, Zvornik, Ribnik i Tuzla 11, Bijeljina, Prijedor, Trebinje, Novi Grad, Brčko i Mostar 12, Banjaluka, Doboj, Srbac i Zenica 13 stepeni Celzijusovih, prenosi Srna
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
11
55
11
51
11
51
11
33
11
25
Trenutno na programu