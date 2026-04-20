Vipotnik o slučaju Trgovska gora: U Ženevu sa čvrstim argumentima

Delegacija BiH potpuno je spremna za sučeljavanje sa predstavnicima Hrvatske o slučaju Trgovska gora, koje je zakazano 14. maja u Ženevi, izjavio je Srni ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik.

Vipotnik, koji predvodi delegaciju BiH, naglasio je da su i pravno i politički pripremljeni za ovaj događaj.

On je istakao da su svjesni da će Hrvatska koristiti sve kako bi pokazali da Trgovska gora povoljna lokacija iako preliminarni rezultati pokazuju da ne zadovoljava nijedan kriterijum potreban za skladištenje nuklearnog otpada.

"Znamo da je studija uticaja za životnu sredinu stigla u nadležno hrvatsko ministarstvo, ali još nemamo informaciju kakav je njivov stav o tome. Međutim, prema posljednjim informacijama, studija se proučava i ako bude odobrena ići će u javnu raspravu i tada će je morati dostaviti i predstavnicima BiH", naglasio je Vipotnik.

On je naveo da su u toku laboratorijska ispitivanja terenskih radova, koje je obavio Geozavod Republike Srpske, te dodao da je taj dio istraživanja pri kraju i u FBiH.

Istakao je da je BiH spremna stručno, naučno, ali i politički da obori hrvatske argumente, kao i da je Stalna misija BiH pri UN komunikacijska tačka sa Espo konvencijom.

Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane "Krško", kao i postojeći institucionalni otpad skladišti na lokaciji Trvovska gora u opštini Dvor, na samoj granici sa BiH.