Vipotnik: Trgovska gora će argumentovano biti osporena

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik poručio je danas da će argumentovano biti osporena lokacija Trgovska gora koju je Hrvatska odabrala za izgradnju skladišta radioaktivnog otpada.

Vipotnik je danas, na tematskoj sjednici Skupštine opštine Novi Grad, rekao da će u maju biti održan sastanak u Sekretarijatu Espo konvencije na osnovu predstavke Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske u saradnji sa Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara.

"BiH i Hrvatska dobile su 180 pitanja na koja treba da odgovore argumentovano. Osim toga, argumentovane predstavke smo proslijedili i Arhuskoj konvenciji. Želimo da zaštitimo svoja prava", naglasio je Vipotnik.

On kaže da su završena terenska istraživanja, te da su pri kraju laboratorijske analize koje već sada idu u prilog tvrdnji da lokacija Čerkezovac ne ispunjava uslove za objekat nuklearnog tipa.

"Rezultate nećemo javno predstavljati, želimo da to ostane dio naše argumentacije. Ne želimo da hrvatska strana to iskoristi", rekao je Vipotnik.

On je naveo da je uključena akademska zajednica, univerziteti u Banjaluci i Istočnom Sarajevu, te da su radovi akademika završeni, objedinjeni i služiće kao argumentacija kad Hrvatska objavi studiju uticaja na životnu sredinu.

"Vlada Republike Srpske dala je zadatak svim ministarstvima da iz svoje nadležnosti pripreme stručne analize zašto lokacija Čerkezovac ne ispunjava uslove. Ta studija je završena i biće nam od velike koristi", naglasio je Vipotnik.

On je istakao da značajnu ulogu imaju i nevladine organizacije, posebno Udruženje "Grin tim" iz Novog Grada.

"Fond za finansiranje razgradnje Nuklearne elektrane `Krško` uputio je studiju uticaja resornom ministarstvu. Mi smo odmah, u saradnji sa Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara, uputili zvanični zahtjev da nam proslijede studiju. Kad dobijemo studiju naš zadatak je da je argumentovano pobijemo", rekao je Vipotnik.

On smatra da studija uticaja neće biti dobra, podsjećajući da Hrvatska nije dobro uradila prethodni korak, sadržaj studije uticaja, na šta je BiH imala brojne argumentovane primjedbe.

Vipotnik je istakao da će sučeljavanje delegacija BiH i Hrvatske u Ženevi u maju biti veoma značajan korak prije objavljivanja studije uticaja.

Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane "Krško", kao i postojeći institucionalni otpad skladištiti na lokaciji Trvovska gora u opštini Dvor, na samoj granici sa BiH.