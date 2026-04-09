Cijena prasića i jagnjadi značajno porasla

Cijena prasića i jagnjadi uoči praznika počinje da raste.
Kako su za Srpskainfo potvrdili u Udruženju uzgajivača svinja Srpske, živa vaga prasića krenula je gore, a maksimum će dostići uoči Đurđevdana.
Kilogram, uglavnom, košta oko 7-7,5 KM, a pojedini uzgajivači i preprodavci svoju robu nude i po 8-8,5 KM.
"Prasići su već krenuli da poskupljuju, a njihova cijena značajnije će krenuti naviše poslije Vaskrsa. Najviša će biti uoči Đurđevdana, uostalom, kao i svake godine u ovo doba", kaže za Srpskainfo predsjednik Udruženja uzgajivača svinja Srpske Mišo Maljčić.
Prema njegovim riječima, još je rano govoriti o tome koliko će prasići koštati početkom maja.
"U svakom slučaju, doći će do poskupljenja", naglašava Maljčić.
Podsjetimo, uoči Đurđevdana prošle godine, kilogram žive vage je išao i do 12 KM.
Oko Božića ove godine, cijena prasića bila je oko 8 KM, a jagnjadi oko 10 KM po kilogramu žive vage.
Cijena jagnjadi već su dostigla 12 KM po kilogramu žive vage.
