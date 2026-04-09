Prije podne sunčano, kasnije oblačno

U Republici Srpskoj i FBiH danas će prije podne biti pretežno sunčano vrijeme, nakon čega će doći do naoblačenja prema svim krajevima, uglavnom bez padavina.

U toku noći doći će do postepenog razvedravanja, dok će na zapadu biti oblačnije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, povremeno i pojačan sjevernih smjerova, a na jugu umjerena, tokom jutra na udare i jaka bura.

Dnevna temperatura vazduha od 12 do 20, u višim pred‌jelima od osam stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava pretežno sunčano vrijeme.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Bjelašnica minus osam, Han Pijesak minus tri, Sokolac, Šipovo minus dva, Foča, Rudo, Čemerno nula, Drinić, Ribnik minus jedan, Mrakovica, Srebrenica, Drvar i Sanski Most jedan, Banjaluka, Višegrad, Zvornik, Kalinovik, Novi Grad, Sarajevo i Bihać dva, Gacko tri, Doboj, Prijedor, Zenica i Livno četiri, Bijeljina, Srbac pet, Bileća šest, Trebinje devet, te Mostar 13 stepeni Celzijusovih, piše Srna.