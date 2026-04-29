Teške riječi Merca: Vrijeme komfornog života za Nijemce završeno

Vrijeme komfora za Nijemce je završeno, izjavio je njemački kancelar Fridrih Merc.
"Najveći dio stanovništva, pa i političkih krugova, potcjenjuje ono što se sada dešava u svijetu. Nemojte to da shvatite kao prebacivanje, ali previše smo se ušuškali u atmosferi prosperiteta. Ja sam prvi kancelar u posljednjih 20 godina koji kaže direktno: naša iluzija prosperiteta neće opstati. Moramo da radimo i mijenjamo mnogo više nego do sada - rekao je on za njemačke medije.
Svijet
Krv se vidi iz svemira, masakr u zemlji koja nikoga ne interesuje
Prema Mercovoj ocjeni, situacija je veoma složena i neće biti moguće živjeti kao do sada. Posebno je skrenuo pažnju na to što Nijemci često idu na bolovanje.
"Zar smo zaista toliko bolesna nacija da moramo da imao tako visoke pokazatelje kada je riječ o bolovanjima u Evropi? Moramo da nađemo uzroke toga i da stvorimo uslove da brojke počnu da padaju", naveo je on.
Kako je dodao, neophodne su reformne penzionog sistema, zdravstvenog i poreskog sistema.
Svijet
Nikada otvoreniji sukob Trampa i Merca: Ko je i ko će biti ponižen?
(Sputnik)
