Razgovarali Putin i Tramp

Predsjednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp, razgovarali su telefonom, saopštio je savjetnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.
Razgovor je bio na inicijativu ruske strane i trajao je oko sat i po vremena.
Putin je odlučno osudio pokušaj atentata na predsjednika SAD i izrazio podršku američkom lideru, prenosi Sputnjik.
Lideri su razgovarali o situaciji u Iranu i Persijskom zalivu.
"Rusija nastavlja aktivne kontakte sa Iranom i zemljama Persijskog zaliva, Izraelom i SAD", naveo je Ušakov i dodao da Putin smatra da je ispravno da se nastavi režim prekida vatre jer će to doprineti stabilizaciji situacije.
