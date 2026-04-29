Razgovarali Putin i Tramp

Predsjednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp, razgovarali su telefonom, saopštio je savjetnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.

Razgovor je bio na inicijativu ruske strane i trajao je oko sat i po vremena.

Putin je odlučno osudio pokušaj atentata na predsjednika SAD i izrazio podršku američkom lideru, prenosi Sputnjik.

O situaciji na Bliskom istoku

Lideri su razgovarali o situaciji u Iranu i Persijskom zalivu.

"Rusija nastavlja aktivne kontakte sa Iranom i zemljama Persijskog zaliva, Izraelom i SAD", naveo je Ušakov i dodao da Putin smatra da je ispravno da se nastavi režim prekida vatre jer će to doprineti stabilizaciji situacije.