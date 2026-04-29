Tri osobe poginule u napadu na autobus u Belgorodskoj oblasti

29.04.2026 19:23

Напад на аутобус
Foto: Telegram

Još jedan težak napad Oružanih snaga Ukrajine. Poginule su tri osobe, a osam civila je ranjeno, saopštio je guverner Belgorodske oblasti Vjačeslav Gladkov.

Prema njegovim riječima, napad je bio usmjeren na putnički autobus u selu Voznesenovka u Šebekinskom okrugu.

Tri žene su poginule na licu mjesta od zadobijenih povreda.

"U ovakvim trenucima teško je pronaći riječi koje bi izrazile svu tugu i bol… Ovo je nenadoknadiv gubitak za sve nas. Od srca izražavam iskreno saučešće porodicama i bližnjima nastradalih. Zauvijek ćemo sačuvati njihova imena u sjećanju i nikada nećemo oprostiti neprijatelju", poručio je Gladkov.

Osam povrijeđenih je prevezeno u Šebekinsku centralnu rejonsku bolnicu.

Kako je naglasio Gladkov, dvoje je u teškom stanju: kod muškarca su dijagnostikovane prodorne rane glave, kontuzija mozga, povrede od šrapnela na stomaku i ruci sa otvorenim prelomom, dok žena ima višestruke povrede glave, ruku i nogu.

Ekipe hitne pomoći ih transportuju u oblasnu kliničku bolnicu.

Takođe, još četiri muškarca sa različitim povredama ekstremiteta i žena sa povredom grudnog koša se prevoze u Gradsku bolnicu broj 2 u Belgorodu.

Osmom povrijeđenom, sa povredom noge, izvodi se hirurška intervencija u Šebekinskoj centralnoj rejonskoj bolnici.

Gladkov je istakao da se na lice mjesta uputio vršilac dužnosti gubernatora Aleksandar Lorenc radi razmatranja dodatnih mjera zaštite od dronova, u saradnji jedinica "BARS-Belgorod", "Orlan", snaga samoodbrane i Ministarstva odbrane.

