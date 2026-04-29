Kim Kardašijan "izbacila" grudi, ali svi pričaju o rukama Luisa Hamiltona

Kim Kardašijan je objavila niz provokativnih fotografija nastalih na Koačeli, a na jednoj od njih se nazire i Luis Hamilton.

Rijaliti zvijezda Kim Kardašijan sve manje krije vezu sa šampionom Formule 1, Luisom Hamiltonom. Par je bio zajedno i na Koačeli, gde su Kim društvo pravile i sestre Kajli i Kendal Džener, a sada je kontroverzna ljepotica objavila i nekoliko fotografija sa festivala.

Još kada su se pojavile prve glasine o vezi Kim i Hamiltona, bilo je jasno da se par neće pretjerano oglašavati, ali nisu se pretjerano trudili ni da se sakriju. Nedavno je i Hamilton objavio snimak iz Japana na kom je u kadru bila i Kim na kratko, a sada je Kim uradila nešto slično.

U svom maniru, rijaliti ljepotica je objavila niz provokativnih fotografija u crnom bodiju i sa istaknutim grudima, tako je pozirala na Koačeli, ali mnogo više pažnje je ukrao detalj na drugoj fotografiji.

Navodno, na toj čuvenoj objavi se vide nečije ruke sa tetovažama koje grle Kim oko struka, pa svi tvrde da je to Hamilton. Oni koji dobro poznaju slavnog vozača Formule 1, kažu da su baš te tetovaže one po kojima je on prepoznatljiv.

Ovaj korak u njihovoj vezi i nije velika senzacija možda, s obzirom na to da je Hamilton već objavio zajedničke kadrove, ali i na činjenicu da su viđeni zajedno i u Japanu i na Superboulu.

"Kim Hamilton", ostavio je neko komentar, a uskoro ćemo možda saznati i da li je to istina.