Jodžir se usred skandala obratio Dari Bubamari: ''Ovako sam gledao u tebe''

Poznati influenser Jovan Radulović Jodžir oglasio se povodom skandala oko intimne glasovne poruke pjevačice Dare Bubamare i javno joj pružio podršku.

U svom prepoznatljivom, šaljivom maniru, Jovan Radulović Jodžir je „iskopao“ staru fotografiju sa samog početka Darine karijere. Na slici pevačica pozira pored Radulovića i njegovog oca, koji je inače obožavao pjevačice, dok tada mali Jodžir nije skidao pogled sa Dare Bubamare.

Uz fotografiju, influenser je ostavio i zanimljivu poruku posvećenu pjevačici, prenosi Blic.

– Od četiri i po pa do sedme godine sam ovako gledao u tebe moja Daro Bubamaro – napisao je on, uz nekoliko emotikona koji šalju poljupce, a zatim kratko i jasno dodao: “Legenda najveća.”.