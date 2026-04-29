Keba progovorio o kockanju i porocima

Pjevač Dragan Kojić Keba stigao je među prvima na snimanje emisije "Zvezde Granda" na Košutnjaku, gd‌je je odmah otkrio zbog čega je poranio, ali i bez zadrške govorio o kockanju i zaradi.

Keba, čiji je sin razvio unosan biznis je priznao da slobodno vrijeme ne provodi uz televiziju, osim kada je u pitanju sport.

"Razočaraću te, vikendom ne pratim ništa. Jedino što sam pratio je Zvezda, pobedili smo u derbiju i pogodio sam rezultat, ima i snimak", rekao je kroz osmjeh, prenosi Informer.

Keba je potom otvoreno govorio o svom iskustvu sa klađenjem, ističući da nikada nije imao poriv za ozbiljnim kockanjem.

Region Naručio ubistvo sestre Slavice da bi se domogao miliona

"Kladim se, ali otkako je onlajn, prestao sam. Ranije se išlo u kladionice, zasedne društvo, prepisujemo tikete… Jednom sam dobio veliku svotu. Kad vide da sam dobio, pitam ih što nisu prepisali", ispričao je pjevač koji je nedavno govorio o novoj snahi.

Najveći dobitak posebno mu je ostao u sjećanju.

"Zamisli, za 2.000 dinara sam uzeo 2.500 evra. Sve se pare slatko potroše", priznao je pjevač.

Iako je više puta boravio u Las Vegasu, poznatom po kockarnicama, tvrdi da ga takav vid zabave nikada nije privlačio.

"Prolazim pored tih mašina kao pored zida. Hvala Bogu, nikada nikome ne bih preporučio kocku, jer je to jedna od najopasnijih poroka", poručio je iskreno.