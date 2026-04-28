Rodio se Đorđe Balašević

Komentari:0
Sin Đorđa Balaševića, producent Aleksa Balašević dobio je drugo dijete. U njegovu porodicu stigao je dječak kojem je dao ime Đorđe, u čast svog oca, legendarnog kantautora, a ovaj gest mnoge je raznježio i doveo do suza.
Podsetimo, Aleksa i njegova lijepa supruga Nikolina su prije četiri godine dobili kćerku kojoj su dobili kćerku Veru, sada se njihova porodica proširila za još jednog člana, a dolazak malog Đorđa svi su sa nestrpljenjem iščekivali.
Ime Đorđe, duboko ukorijenjeno u porodičnoj tradiciji, simbolizuje kontinuitet, sećanje i poštovanje prema jednom od najvoljenijih umjetnika sa ovih prostora.
Najnovije
22
41
22
39
22
23
22
11
22
02
Trenutno na programu