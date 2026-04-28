Rodio se Đorđe Balašević

Sin Đorđa Balaševića, producent Aleksa Balašević dobio je drugo dijete. U njegovu porodicu stigao je dječak kojem je dao ime Đorđe, u čast svog oca, legendarnog kantautora, a ovaj gest mnoge je raznježio i doveo do suza.

Podsetimo, Aleksa i njegova lijepa supruga Nikolina su prije četiri godine dobili kćerku kojoj su dobili kćerku Veru, sada se njihova porodica proširila za još jednog člana, a dolazak malog Đorđa svi su sa nestrpljenjem iščekivali.

Ime Đorđe, duboko ukorijenjeno u porodičnoj tradiciji, simbolizuje kontinuitet, sećanje i poštovanje prema jednom od najvoljenijih umjetnika sa ovih prostora.