Balaševića prozivali zbog slike sa kćerkom u crkvi, on im zapušio usta

Izvor:

Kurir

23.01.2026

19:51

Komentari:

0
Алекса Балашевић пали свијећу са оцем Ђорђем Балашевићем за крсну славу Светог Јована Крститеља
Foto: Printscreen/Instagram

Sina pokojnog kantautora Đorđa Balaševića, Aleksu Balaševića, napali su pojedini korisnici društvene mreže "X" zbog fotografije na kojoj se vidi kako sa malom kćerkom pali svijeću u crkvi.

Aleksa je ubrzo video prozivke, na koje je odgovorio nizom fotografija na kojima se vidi kako je nekada slavio slavu sa svojim ocem dok je bio živ, a sve kako bi objasnio da su se uvek u to vrijeme fotografisali i da je to dio porodične tradicije.

Здравко Чолић

Scena

Čolić otkrio koju pjesmu ne pjeva na koncertima, napisao ju je Đorđe Balašević

Naime, na slikama se nalaze Đorđe i Aleksa pored velike ikone Svetog Jovana Krstitelja, kako pale sveću na dan krsne slave. Aleksa je kao glava porodice sve obaveze preuzeo na sebe kada je slava u pitanju, a posebna polemika se povela ispod komentara "Pokojni Balašević se u grobu okreće", a na kojoj se vidi kako sa djetetom pali svijeću u crkvi.

Aleksa je ovom slikom dokazao da je vjera u Boga oduvijek bila prisutna u njegovoj porodici. Korisnici društvenih mreža su masovno podsjećali da je sam Đorđe u svojim pjesmama često stihove posvećivao Bogu i vjeri, a neki od njih su:

"Kresni samo jednu sveću na Svetog Jovana", "Na Bogojavljensku noć, olba se dotače, lome se pogače, a vijenci smokava i mali zlatni praporci se pokače...",

Nalog "Zicer" je napisao podsjetio je sve na Balaševićeve stihove sa religioznom tematikom:

"Pokojni Balašević je slavio slavu. A kroz polovinu pjesama je provukao pravoslavlje. Organizovao koncerte na Bogojavljenje. Pjevao o krsnoj slavi kod kumova "naših starih". Lepa protina kći, što nije pjeva "druga komesara kći"? "Našeg sveca" itd... I na kraju, "Ne lomite mi bagrenje" je posvetio stradanju Srba na Kosovu.

Đorđe Balašević

