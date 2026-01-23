Balaševića prozivali zbog slike sa kćerkom u crkvi, on im zapušio usta

Sina pokojnog kantautora Đorđa Balaševića, Aleksu Balaševića, napali su pojedini korisnici društvene mreže "X" zbog fotografije na kojoj se vidi kako sa malom kćerkom pali svijeću u crkvi.

Aleksa je ubrzo video prozivke, na koje je odgovorio nizom fotografija na kojima se vidi kako je nekada slavio slavu sa svojim ocem dok je bio živ, a sve kako bi objasnio da su se uvek u to vrijeme fotografisali i da je to dio porodične tradicije.

Naime, na slikama se nalaze Đorđe i Aleksa pored velike ikone Svetog Jovana Krstitelja, kako pale sveću na dan krsne slave. Aleksa je kao glava porodice sve obaveze preuzeo na sebe kada je slava u pitanju, a posebna polemika se povela ispod komentara "Pokojni Balašević se u grobu okreće", a na kojoj se vidi kako sa djetetom pali svijeću u crkvi.

Aleksa je ovom slikom dokazao da je vjera u Boga oduvijek bila prisutna u njegovoj porodici. Korisnici društvenih mreža su masovno podsjećali da je sam Đorđe u svojim pjesmama često stihove posvećivao Bogu i vjeri, a neki od njih su:

pokojni balašević se u grobu okreće pic.twitter.com/C2sTv30LpG — Greška generacije (@stefidzax) January 22, 2026

"Kresni samo jednu sveću na Svetog Jovana", "Na Bogojavljensku noć, olba se dotače, lome se pogače, a vijenci smokava i mali zlatni praporci se pokače...",

Nalog "Zicer" je napisao podsjetio je sve na Balaševićeve stihove sa religioznom tematikom:

"Pokojni Balašević je slavio slavu. A kroz polovinu pjesama je provukao pravoslavlje. Organizovao koncerte na Bogojavljenje. Pjevao o krsnoj slavi kod kumova "naših starih". Lepa protina kći, što nije pjeva "druga komesara kći"? "Našeg sveca" itd... I na kraju, "Ne lomite mi bagrenje" je posvetio stradanju Srba na Kosovu.