Akcija za dječaka Vuka naišla na podršku humanih ljudi: Prnjavorčani pokazali veliko srce

Akcija za dječaka Vuka Malog (16) sa Manjače, koji boluje od Dišenove mišićne distrofije, naišla je na podršku humanih ljudi iz mnogih krajeva.

Tako su u srijedu Vuka i njegovu porodicu posjetili humani ljudi iz Prnjavora.

“Vuka, koji sa porodicom živi na Manjači, posjetili su humani ljudi iz Prnjavora koji su uručili pomoć u hrani, higijenskim proizvodima i novcu, a Vukovom bratu i sestri paketiće. Ovu humanitarnu akciju pokrenula je Biljana Glavendekić, divna žena koja trenutno radi u Austriji čija porodica živi u Prnjavoru. Apelom, energijom i požrtvovanjem gospođe Biljane u borbu za Vuka uključili su se brojni građani Prnjavora, koji su pokazali da imaju veliko srce”, navela je Milada Šukalo, projekt menadžer Grada Banjaluka.

Istakla je da će i u narednom periodu nastaviti podršku Vukovoj porodici, kojoj su najhitnije potrebni nabavka medicinskih sredstava i opreme, uređenje kuće, kao i nabavka stoke koja bi im mogla predstavljati dodatni izvor prihoda, prenosi TV K3.

“Borba za Vuka je borba svih nas, jer samo zajedno možemo ovu bitku dovesti do pobjede”, zaključila je Šukalo.

Podsjećamo, do kraja januara u funkciji je humanitarni broj 1414.