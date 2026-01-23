Mljekari najavili protestnu vožnju traktora pred Vladom

Udruženje poljoprivrednih proizvođača, mljekara Republike Srpske saopštilo je da će ukoliko ne dođe do dogovora sa Vladom RS oko njihovih problema doći i parkirati traktore ispred zgrade Vlade RS.

"I to u skladu sa Odlukama našeg Upravnog Odbora. Predsjednik Vlade nema razumijevanje niti vremena za naše ogromne probleme i muke koja nas je zadesila, ali ima na pretek vremena da se posveti svom hobiju, lovstvu i lovačkom Udruženju. Svjedoci ste tih njegovih aktivnosti ovih dana. Naši zahtjevi ne bi ni išli prema njemu da smo imali naznake da problem možemo riješiti u našem Ministarstvu", navode u saopštenju.

Ohrabrujući razgovori sa Ministarstvom poljoprivrede

Međutim, juče, 22. januara poslije redovnog sastanka svih poljoprivrednih Udruženja sa ministrom Kuzmić i saradnicima, desio se sastanak na inicijativu ministra Kuzmić, koji ohrabruje, jer nije bio kao prethodni bez suštine i konkretnih stvari. Dogovorili smo da u ponedjeljak, nastavimo razgovor poslije sastanka, koji je takođe ranije dogovoren sa otkupljivačima mlijeka, od koga mnogo očekujemo", naveli su mljekari.

Dodali su da im neće biti problem da eventualno dogovor postignu i sa ministrom.

Najavljena skupština i mirna protestna šetnja

"Ukoliko ne dođe do razumijevanja i dogovora, u utorak 27. januara 2026. godine sazivamo skupštinu Udruženja u parku Mladen Stojanović u Banjaluci u 11 časova, nakon čega bi krenuli u mirnu protestnu šetnju do Narodne skupštine i nazad sa transparentima", istakli su mljekari.

Naveli su da će u petak, 30. januara organizovati prvu protestnu vožnju, sa traktorima u Banjaluci, rutom od raskrsnice ulica Trive Amelice i Mladena Stojanovića, do raskrsnice Kralja Petra I Karađorđevića i Bulevara Cara Dušana.

Druge protestne vožnje

"Druga protestna vožnja će biti 5. ili 6. februara kada ćemo naše i njihove traktore za koje nam prigovaraju ostaviti njima na parking Vlade, ali pod uslovom da preuzmu naše kredite, pa neka oni oru, a mi ćemo doći u njihove tople kancelarije", kazali su mljekari u saopštenju.

Prema njihovim riječima, treća i sve sljedeće vožnje će biti radikalnije, će uslijediti, a o tome će svi biti naknadno obavješteni.

"Pozivamo i sva druga Udruženja poljoprivrednika da nam se pridruže jer ovo nije borba za mljekare, ovo je borba za poljoprivredu generalno.

Još uvijek nije kasno za razumne odluke nadležnih i spas sela", zaključuje se u saopštenju Udruženja poljoprivrednih proizvođača – mljekara Republike Srpske, prenose Nezavisne novine.