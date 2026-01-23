Evo kakvo nas vrijeme očekuje sutra

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra se očekuje promjenljivo, vjetrovito i još toplije vrijeme.

Jutro će biti promjenljivo oblačno, uz više oblaka na zapadu i u Hercegovini, gdje će već u ranim časovima ponegdje početi da pada kiša, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana u Hercegovini i na zapadu biće pretežno oblačno sa kišom, a na jugu su moguće i obilnije padavine uz pojavu grmljavine.

U ostalim krajevima preovladavaće promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim periodima, dok je ponegdje moguća prolazna slaba kiša.

Duvaće umjeren do jak vjetar južnih smjerova, a na sjeveru slab do umjeren i promjenljiv.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus jedan do pet, a maksimalna od sedam do 13 stepeni Celzijusovih.

U Republici Srpskoj i FBiH danas je bilo djelimično vedro vrijeme, dok je u Hercegovini preovladavala oblačnost. Mjestimično je padala slaba kiša u Hercegovini i na jugozapadu, a prije podne i na istoku i sjeveru, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Bjelašnica minus dva, Bihać dva, Doboj i Novi Grad tri, Bijeljina, Srbac, Čemerno i Ivan sedlo četiri, Banjaluka, Višegrad, Prijedor, Bugojno, Sanski Most i Tuzla pet, Gacko, Kalinovik, Ribnik, Srebrenica i Šipovo šest, Mrkonjić Grad, Rudo, Sokolac, Foča, Han Pijesak, Drvar, Jajce i Livno sedam, Bileća, Kneževo, Sarajevo i Zenica osam, Drinić, dok je u Trebinju i Mostaru izmjereno 10 stepeni Celzijusovih.