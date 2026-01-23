Vatrogasci iz Banjaluke savjetuju: Ove greške u domu najčešće izazivaju požare

23.01.2026
Kada su u pitanju požari u ovo doba godine, banjalučki vatrogasci upozoravaju da je najvažnija preventiva, te su na svojoj Fejsbuk stranici objavili najvažnije korake kako građani sami preventivnim mjerama, mogu spriječiti požare.
Ne ostavljajte punjače uključene u struju nakon što je uređaj napunjen.
Koristite provjerene uređaje i pazite na ispravnost produženih kabela.
Nemojte uključivati kućanske aparate te ih ostaviti bez nadzora.
Hranu koja se kuha stalno nadgledajte.
Požar ulja ne gasite vodom.
Nemojte sušiti odjeću iznad peći i ne ostavljajte otvorena ložišta bez nadzora, a uključene uređaje ne prekrivajte tekstilom.
Pepeo odlažite u metalnu kantu ili na mjesto udaljeno od objekta na kojem ga možete politi vodom.
Gomilanjem velike količine predmeta i ostalog gorivog materijala povećava se požarno opterećenje objekata.
Ne parkirajte se na vatrogasne prilaze jer time onemogućavate vozilima žurnih službi nesmetan prilaz objektu.
