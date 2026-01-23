Logo
Vatrogasci iz Banjaluke savjetuju: Ove greške u domu najčešće izazivaju požare

23.01.2026

11:34

Ватрогасци из Бањалуке савјетују: Ове грешке у дому најчешће изазивају пожаре
Foto: ATV

Kada su u pitanju požari u ovo doba godine, banjalučki vatrogasci upozoravaju da je najvažnija preventiva, te su na svojoj Fejsbuk stranici objavili najvažnije korake kako građani sami preventivnim mjerama, mogu spriječiti požare.

Punjači – Uzročnici požara

Ne ostavljajte punjače uključene u struju nakon što je uređaj napunjen.

Koristite provjerene uređaje i pazite na ispravnost produženih kabela.

Požari u kuhinji – Vrlo česti

Nemojte uključivati kućanske aparate te ih ostaviti bez nadzora.

Hranu koja se kuha stalno nadgledajte.

Požar ulja ne gasite vodom.

Sezona grijanja

Nemojte sušiti od‌jeću iznad peći i ne ostavljajte otvorena ložišta bez nadzora, a uključene uređaje ne prekrivajte tekstilom.

Pepeo odlažite u metalnu kantu ili na mjesto udaljeno od objekta na kojem ga možete politi vodom.

Skladištenje predmeta

Gomilanjem velike količine predmeta i ostalog gorivog materijala povećava se požarno opterećenje objekata.

Vatrogasni prilazi

Ne parkirajte se na vatrogasne prilaze jer time onemogućavate vozilima žurnih službi nesmetan prilaz objektu.

