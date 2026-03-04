Drama u Tesliću: Prijetio policajcima da će im pucati u djecu

Eldin Horić (41) zvani Hora iz Teslića optužen je da je tokom jedne noći provalio u tri objekta u Tesliću i ukrao novac iz aparata za igre na sreću, a potom prijetio policajcima da će im "pucati djeci u koljena" i baciti bombu na kuću.

Optužnicu protiv Horića podiglo je dobojsko Okružno tužilaštvo, a potvrdio Osnovni sud u Tesliću.

Terete ga za tri krađe i napad na službeno lice

Terete ga da je počinio tri teške krađe i napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti koja je počinio u stanju bitno smanjene uračunljivosti.

Prema navodim optužnice Horić je teške krađe počinio iste noći u novembru prošle godine, a policajcima je prijetio nakon što je uhapšen.

Provala u roštiljnicu i kafić

Kako se navodi, prvo je 9. novembra 40 minuta iza ponoći provalio u roštiljnicu "Nema dalje Mir Ella" u Tesliću.

"Upotrebom sile i podesnog predmeta nasilno je otvorio prozor i ušao u unutrašnjost. Premetao je stvari, ali ništa nije ukrao. Na prozoru je pričinjena materijalna šteta od oko 200 KM", stoji u optužnici.

Dalje se dodaje da je nešto kasnije provalio u jedan kafe-bar u Tesliću. Tu je obio tri aparata za igre na sreću i iz njih ukrao 1.000 KM. Kako se navodi u kafić je ušao kroz prozor toaleta koji je nasilno otvorio.

Pokušaj krađe u auto-školi

Nakon što je uzeo novac iz aparata za igre na sreću kutije je odbacio nedaleko od objekta i pobjegao.

Horića terete da je istu veče provalio i u prostorije jedne auto-škole na trgu u Tesliću. Kako se navodi i taj put je ostao kratkih rukava jer nije ništa ukrao, ali je na objektu pričinjena šteta od oko 100 KM.

Prijetnje policajcima u stanici

U optužnica mu je još stavljeno da se tereti da je 9. novembra u popodnevnim časovima tokom informativnog razgovora prijetio policajcima K. A. i Č. D. u Policijskoj stanici Teslić. Kako se navodi Horić je pomenutim policajcima zaprijetio da će im se „posebno osvetiti“. Tom prilikom im je rekao: "Udariću vas gdje najviše boli, za razliku od mene vi imate malu djecu. Doći ću vam pred kuću, djeci ću prvo pucati u koljena, da ih što više mučim, a nakon toga ću i vas pobiti i baciti vam bombu na kuću i završiti s vama".

Ranija hapšenja

Horić je hapšen ranije više puta i sumnjičen je da je krao čak i žmigavce s vozila kao i dobrovoljne priloge, a privođen je i zbog provale u džamiju.

Omča

Eldin Horić je 2017. godine izazvao pravu dramu u Tesliću kada se popeo na visoko drvo noseći omču oko vrata prijeteći da će se ubiti. To je navodno uradio iz protesta, jer ga je policija često privodila. Tada je na drvetu proveo čak 21 sat, a sišao je nakon razgovora s članovima policijskog pregovaračkog tima.

(Glas Srpske)