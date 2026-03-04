Logo
Tramp: "Da nismo udarili u roku od 2 nedjelje, oni bi imali nuklearno oružje"

ATV

04.03.2026

22:01

Трамп: "Да нисмо ударили у року од 2 недјеље, они би имали нуклеарно оружје"
Foto: Tanjug / AP / Jacquelyn Martin

Američki predsjednik Donald Tramp govorio je o ratu s Iranom na okruglom stolu u Bijeloj kući, rekavši da bi operaciju ocijenio ocjenom 15 od 10.

"Neko je pitao na ljestvici od 10 kako bih to ocijenio. Rekao sam, otprilike 15", rekao je Tramp okupljenima.

Da nismo udarili u roku od 2 nedjelje, oni bi imali nuklearno oružje

Dodao je da bi Iran imao nuklearno oružje za dvije nedjelje da Sjedinjene Države nisu izvele napad.

"Da nismo udarili u roku od dvije nedjelje, oni bi imali nuklearno oružje", rekao je predsjednik SAD.

SAD u vrlo dobroj poziciji

Tramp je pritom rekao da su Sjedinjene Države u vrlo dobroj poziciji.

"U vrlo smo dobroj situaciji, to je sjajan prikaz vojne snage", dodao je.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Donald Tramp

Iran

Izrael Iran

