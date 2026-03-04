Tramp: "Da nismo udarili u roku od 2 nedjelje, oni bi imali nuklearno oružje"

Autor:ATV
04.03.2026
22:01
Komentari:1
Američki predsjednik Donald Tramp govorio je o ratu s Iranom na okruglom stolu u Bijeloj kući, rekavši da bi operaciju ocijenio ocjenom 15 od 10.
"Neko je pitao na ljestvici od 10 kako bih to ocijenio. Rekao sam, otprilike 15", rekao je Tramp okupljenima.
Dodao je da bi Iran imao nuklearno oružje za dvije nedjelje da Sjedinjene Države nisu izvele napad.
"Da nismo udarili u roku od dvije nedjelje, oni bi imali nuklearno oružje", rekao je predsjednik SAD.
Tramp je pritom rekao da su Sjedinjene Države u vrlo dobroj poziciji.
"U vrlo smo dobroj situaciji, to je sjajan prikaz vojne snage", dodao je.
