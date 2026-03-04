Orban: Moram da izvršim pritisak na Ukrajince

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da mora da prekine naftnu blokadu i izvrši pritisak na Ukrajince da nastavi tranzit ruske nafte kroz cjevovod "Družba".

- Moram da prekinem ovu naftnu blokadu. Potrebno mi je da nafta teče. Moram da izvršim pritisak na Ukrajince da se nastavi protok nafte - istakao je Orban za ATV.

On je dodao da je sebi postavio cilj da to postigne svim sredstvima, uključujući i apelovanje na EU.