Orban: Moram da izvršim pritisak na Ukrajince

SRNA

04.03.2026

21:08

Виктор Орбан
Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon, Pool

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da mora da prekine naftnu blokadu i izvrši pritisak na Ukrajince da nastavi tranzit ruske nafte kroz cjevovod "Družba".

- Moram da prekinem ovu naftnu blokadu. Potrebno mi je da nafta teče. Moram da izvršim pritisak na Ukrajince da se nastavi protok nafte - istakao je Orban za ATV.

On je dodao da je sebi postavio cilj da to postigne svim sredstvima, uključujući i apelovanje na EU.

Viktor Orban

