"Ovo je veoma opasna igra": Putin tvrdi da se Ukrajina sprema da digne u vazduh gasovode Plavi tok i Turski tok

Izvor:

Blic

04.03.2026

20:38

"Ово је веома опасна игра": Путин тврди да се Украјина спрема да дигне у ваздух гасоводе Плави ток и Турски ток
Foto: Tanjug/AP/Sputnik/Vyacheslav Prokofyev

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas da se, prema podacima ruskih obaveštajnih agencija, Ukrajina sprema da bombarduje crnomorske gasovode Turski tok i Plavi tok, uz podršku zapadnih obaveštajnih agencija

Ruska ambasada u Ankari saopštila je prije dva dana da je bilo pokušaja diverzije infrastrukture.Ova situacija je opisana kao izuzetno opasna u aktuelnim okolnostima.

"Prema informacijama koje su dostupne našim obaveštajnim službama, baš kao što je nekada dignut u vazduh Sjeverni tok, sada se u Kijevu, uz podršku određenih zapadnih obavještajnih agencija, priprema operacija dizanja u vazduh Plavog i Turskog toka", rekao je ruski predsjednik Putin u programu "Moskva. Kremlj"

Prema njegovim riječima, Moskva je već obavijestila turske kolege o ovom pitanju.

Putin prati situaciju

"Vidjećemo šta će se desiti u ovoj oblasti, ali ovo je veoma opasna igra, posebno danas", rekao je on.

Putin je prvi put iznio informacije o mogućem pokušaju dizanja u vazduh gasovoda Turski tok i Plavi tok na sastanku Federalnog saveta bezbednosti (FSB) 24. februara.

Sijarto

Svijet

Sijarto: Zajednički interes Beograda i Budimpešte bezbjedan 'Turski tok''

Ruska ambasada u Ankari saopštila je prije dva dana da je bilo pokušaja diverzije infrastrukture gasovoda Turski tok i Plavi tok i da je "blagovremeno predala ove informacije turskim partnerima".

Prethodno je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio da ruske obaveštajne službe posjeduju informacije da "kijevski režim priprema diverziju crnomorskih gasovoda".

Turski tok je međunarodni gasovod koji ide od južnog ruskog primorskog grada Anape kroz Crno more do turske lokacije Midija u evropskom dijelu Turske. Odatle nastavlja do sela Luleburgaz, odakle se gas prebacuje u tursku međugradsku gasnu mrežu. Polovina kapaciteta namijenjena je turskom tržištu, druga polovina Balkanu.

(Blic)

