Logo
Large banner

Odron u rudniku u Kongu: Poginulo više od 200 ljudi, među njima i 70 d‌jece

04.03.2026

21:02

Komentari:

0
Одрон у руднику у Конгу: Погинуло више од 200 људи, међу њима и 70 д‌јеце

Više od 200 ljudi, među kojima je i oko 70 d‌jece, poginulo je u utorak u odronu zemlje u rudniku koltana Rubaja na istoku Demokratske Republike Kongo, saopštilo je u srijedu ministarstvo rudarstva. Do nesreće je došlo nakon jakih kiša koje su pokrenule klizište, piše Rojters.

Oprečne informacije o broju poginulih

Podaci ministarstva u oštroj su suprotnosti s ranijim informacijama koje je Rojtersu dao visoki zvaničnik pobunjeničke grupe M23. Prema njegovim riječima, u nesreći je život izgubilo samo pet ili šest osoba.

Podijeli:

Tagovi :

odron

Kongo

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

"Ово је веома опасна игра": Путин тврди да се Украјина спрема да дигне у ваздух гасоводе Плави ток и Турски ток

Svijet

"Ovo je veoma opasna igra": Putin tvrdi da se Ukrajina sprema da digne u vazduh gasovode Plavi tok i Turski tok

4 h

0
Америка за прва 4 дана рата изгубила војну опрему вриједну непуне 2 милијарде долара

Svijet

Amerika za prva 4 dana rata izgubila vojnu opremu vrijednu nepune 2 milijarde dolara

4 h

0
Путин са Сијартом: Русија остаје поуздан добављач енергената

Svijet

Putin sa Sijartom: Rusija ostaje pouzdan dobavljač energenata

6 h

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Svijet

Cijeli Irak ostao bez struje?

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

02

Brat Novaka Đokovića dobio dijete sa Brazilkom

22

55

Krenula kopnena invazija na Iran, Kurdi pokrenuli ofanzivu?

22

52

Ima li Bil Klinton Parkinsonovu bolest? Snimak pokrenuo spekulacije

22

38

Oglasio se Džabari Parker: "Dosta priče"

22

32

Drama u Tesliću: Prijetio policajcima da će im pucati u djecu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner