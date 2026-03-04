Više od 200 ljudi, među kojima je i oko 70 d‌jece, poginulo je u utorak u odronu zemlje u rudniku koltana Rubaja na istoku Demokratske Republike Kongo, saopštilo je u srijedu ministarstvo rudarstva. Do nesreće je došlo nakon jakih kiša koje su pokrenule klizište, piše Rojters.