Rojters: Amerikanci i Kurdi pregovaraju o mogućoj vojnoj operaciji u Iranu

Iranske kurdske snage konsultovale su se sa Sjedinjenim Američkim Državama kako bi utvrdile da li bi bilo prikladno napasti iranske snage bezbjednosti na zapadu zemlje poslije američkih i izraelskih vazdušnih napada u Iranu, saopštili su danas britanskoj agenciji "Rojters" izvori bliski tom pitanju. Iranska kurdska koalicija, saveznik Vašingtona, sastavljena od grupa sa sjedištem na granici između Irana i Iraka, u poluautonomnom regionu iračkog Kurdistana, dugo je gajila nade da će oslabiti iransku vojsku i islamski režim.

Iranska kurdska koalicija, saveznik Vašingtona, sastavljena od grupa sa sjedištem na granici između Irana i Iraka, u poluautonomnom regionu iračkog Kurdistana, dugo je gajila nade da će oslabiti iransku vojsku i islamski režim.

Cilj intervencije Kurda koju podržavaju SAD bio bi da omogući Irancima koji se protive teokratskoj vladi u Teheranu da se pobune protiv nje, rekla su dva izvora Rojtersu, pošto su vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamnei i drugi visoki zvaničnici ubijeni u američko-izraelskom napadu, a u toku je proces sukcesije vlasti. Još nije doneta konačna odluka u vezi sa operacijom ili njenim potencijalnim početkom, dodali su ti izvori.

Irački lideri u Erbilu, uporištu iračkog Kurdistana, i u Bagdadu, su takođe posljednjih dana bili u kontaktu sa administracijom američkog predsjednika Donalda Trampa, rekli su izvori i dodali da su kurdske snage u pregovorima sa SAD u vezi snabdijevanja oružjem. Međutim, oružani ustanak iranskih Kurda mogao bi da ima ozbiljne posljedice po stabilnost Irana. Takođe je nejasno kako bi takvu operaciju doživjele druge zemlje u regionu, ocijenio je Rojters.

Takva intervencija mogla bi dodatno da podstakne oružani separatistički pokret etničke manjine Baludžistan u zemlji, koja održava bliske veze sa separatistima u susjednoj provinciji Baludžistan, u Pakistanu. Islamabad vjerovatno neće tolerisati bilo kakvu inicijativu u korist nezavisnosti Baludžistana. Isto važi i za Siriju, gdje su kurdske snage, bivši separatisti koji vode sopstvene institucije, integrisane u državni aparat.

Turska, saveznik sirijskog predsednika Ahmeda el Šareha, smatra sporazum o integraciji neophodnim za obnavljanje državne vlasti širom Sirije. Ankara, neprijateljski nastrojena prema Kurdima, takođe je prijetila da će pokrenuti sopstvenu vojnu operaciju protiv Sirijskih demokratskih snaga (SDF) koju pretežnu čine Kurdi na sjeveru Sirije, ako se ta grupa ne pokori vladinoj kontroli. Turska dugo traži mir sa Radničkom partijom Kurdistana (PKK), koju je Ankara proglasila ilegalnom. Malo je vjerovatno da će blagonaklono gledati na naoružavanje kurdskih grupa u blizini svojih granica,

