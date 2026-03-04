Logo
Bojan Ćosić, direktor „ABC Solutions“, o Stanivukovićevim optužbama

04.03.2026

18:20

Бојан Ћосић, директор „ABC Solutions“, о Станивуковићевим оптужбама
Foto: Ustupljena fotografija

Bojan Ćosić, direktor „ABC Solutions“, odgovorio je gradonačelniku Banjaluke Drašku Stanivukoviću na

"Umjesto da nam bude vječno zahvalan što smo spriječili veliku pljačku Banjalučana, tako što smo ga osujetili u pokušaju da izgradnju nove javne rasvjete plati 20 miliona maraka više od njene realne cijene, gradonačelnik Banjaluke mi putem skupštinske govornice imputira da sam nekakav “profesionalni žalilac” iako u istoj rečenici i on sam priznaje da neke od tih javnih nabavki uopšte nisu bile ni predviđene budžetom grada - izjavio je direktor kompanije „ABC Solutions“, Bojan Ćosić, tumačeći gradonačelnikove najnovije optužbe Stanivukovićevim “nedostatkom lične kulture i formalnog obrazovanja”, te činjenicom da je Kancelarija za razmatranje žalbi BiH poništila pomenuti tender.

Ćosić podsjeća da Draško Stanivuković već mjesec dana širi neistine da su kompanija i drugi ponuđač „išli po onim komisijama i nudili lovu da se u Banjaluci zagorča život“ i da je „Grad opterećen masom ujedinjenih lažnih žalbenika koji se profesionalno žale na sve, tako da se u ovom gradu ne može ništa raditi“.

-Stanivuković je prvo nevješto pokušavao da ospori „aktivnu legitimaciju“ podnosilaca žalbi, a kad mu to nije pošlo za rukom, u vodu su pala i njegova nemušta izjašnjavanja po žalbi, te je Kancelarija za razmatranje žalbi BiH u potpunosti poništila sporni tender, objasnio je Bojan Ćosić, ističući da je gradonačelnik prvobitno donio odluku da taj posao „bez borbe“ dobije strani ponuđač koji je ponudio cijenu od čak 34,5 miliona maraka, dok je, na primjer, „ABC Solutions“, ponudio neuporedivo nižu cijenu od 14 miliona maraka – naveo je on.

Ćosić takođe poziva Stanivukovića da se drži važećih zakona, odnosno da ne objavljuje nabavke za koje prethodno nije obezbjedio sredstva u budžetu Grada.

– Ova praksa nije izuzetak, nego je postala pravilo Stanivukovićeve administracije – navodi Ćosić i dodaje, da se na ovaj način svjesno krši važeći Zakon o javnim nabavkama BiH, a istovremeno se u nepovoljan položaj dovode potencijalni ponuđači, jer nakon izvršenog posla Grad Banja Luka nema mogućnost da izvrši preuzetu obavezu plaćanja prema izvođaču radova.

(Novosti)

