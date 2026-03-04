Logo
Large banner

Dogovorena saradnja: Brend Borca uvezati sa domaćom proizvodnjom

Autor:

ATV

04.03.2026

16:43

Komentari:

0
Договорена сарадња: Бренд Борца увезати са домаћом производњом
Foto: Ustupljena fotografija

Danas su predstavnici FK Borac – direktor kluba Dejan Čato i potpredsjednik Bogoljub Zeljković, posjetili Centar za razvoj poljoprivrede i sela Banja Luka i našu Krajišku kuću.

U razgovoru sa rukovodstvom Centra, predvođenim direktorom Bojanom Pećancem, otvoreno je poglavlje buduće saradnje, a sve povodom velikog jubileja – 100 godina postojanja FK Borac.

Glavna tema sastanka bila je podrška lokalnim poljoprivrednim proizvođačima kroz uvezivanje prepoznatljivog banjalučkog sportskog brenda sa domaćom proizvodnjom.

Rezultat ove saradnje biće unikatne poklon korpe, koje će u narednom periodu biti dostupne svim sugrađanima i turistima.

Ovi ekskluzivni paketi predstavljaće spoj najboljih krajiških delikatesa i zvaničnih suvenira FK „Borac“, a moći će se nabaviti na dvije atraktivne lokacije:

- u objektu Krajiške kuće i

- u zvaničnoj prodavnici FK „Borac“ u centru grada.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Bogoljub Zeljković

Bojan Pećanac

FK Borac

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Електрокрајина одговорила на ријалити Кресојевића и Дринића: Слиједи велика обнова

Banja Luka

Elektrokrajina odgovorila na rijaliti Kresojevića i Drinića: Slijedi velika obnova

2 h

2
Јаке полицијске снаге у Бањалуци током дербија Борца и Сарајева

Banja Luka

Banjalučka policija uputila hitan apel građanima: Kazne su 1.000 KM

6 h

1
Суве славине у неколико бањалучких улица

Banja Luka

Suve slavine u nekoliko banjalučkih ulica

8 h

0
Ови дијелови Бањалуке остају без струје

Banja Luka

Ovi dijelovi Banjaluke ostaju bez struje

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

46

Cvijanović uputila pisma: Neopravdan napad Irana predstavlja ozbiljno ugrožavanje regionalne stabilnosti

16

43

Dogovorena saradnja: Brend Borca uvezati sa domaćom proizvodnjom

16

42

Oglasila se Vlada Srpske: Preduzeti hitne mjere!

16

30

Mađarska pojačava bezbjednost: Orban rasporedio vojsku na 75 ključnih lokacija

16

23

m:tel uvodi pet novih kanala "Arena sporta"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner