Dogovorena saradnja: Brend Borca uvezati sa domaćom proizvodnjom

Danas su predstavnici FK Borac – direktor kluba Dejan Čato i potpredsjednik Bogoljub Zeljković, posjetili Centar za razvoj poljoprivrede i sela Banja Luka i našu Krajišku kuću.

U razgovoru sa rukovodstvom Centra, predvođenim direktorom Bojanom Pećancem, otvoreno je poglavlje buduće saradnje, a sve povodom velikog jubileja – 100 godina postojanja FK Borac. Glavna tema sastanka bila je podrška lokalnim poljoprivrednim proizvođačima kroz uvezivanje prepoznatljivog banjalučkog sportskog brenda sa domaćom proizvodnjom. Rezultat ove saradnje biće unikatne poklon korpe, koje će u narednom periodu biti dostupne svim sugrađanima i turistima. Ovi ekskluzivni paketi predstavljaće spoj najboljih krajiških delikatesa i zvaničnih suvenira FK „Borac“, a moći će se nabaviti na dvije atraktivne lokacije: - u objektu Krajiške kuće i - u zvaničnoj prodavnici FK „Borac“ u centru grada.

