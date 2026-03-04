Šta se u bašti nikada ne radi u martu? Mokra i hladna zemlja može da uništi ove usjeve

Pripremite se za proljeće: saznajte šta nikada ne treba raditi u bašti u martu kako biste osigurali zdrav rast biljaka i bogate cvjetove.

Mart je mjesec kada priroda polako budi život, ali vrijeme je još nepredvidivo — zemlja može biti još hladna, a proljećne kiše i mrazevi su česti. Zbog toga postoje stvari koje u martu nikada ne treba raditi u bašti:

1. Ne saditi osjetljive biljke na otvorenom

2. Ne koristiti teške hemikalije ili đubriva u velikim količinama

Tlo je još hladno i mikrobi koji pomažu biljci da apsorbuje hranljive materije još nisu aktivni. Prekomjerno đubrenje može oštetiti biljke i zemljište.

3. Ne obrađivati tlo kada je previše mokro

Ako pokušate da kopate ili orete u vlažnom tlu, ono se može zbijati i gubiti strukturu, što otežava rast korjena i propuštanje vazduha.

4. Ne orezivati biljke koje cvjetaju rano u proljeće

Mnoge ukrasne biljke i voćke cvjetaju rano (npr. šljive, kajsije, rane ruže). Preuranjeno orezivanje može ukloniti pupoljke koji bi trebali da cvjetaju.

5. Ne zalivati biljke previše

Tlo se još uvek sporo suši, pa prekomerno zalivanje može izazvati truljenje korjena ili pojavu bolesti.

Zlatno pravilo marta: Ne žurite — pripremite tlo, planirajte sadnju, ali nemojte forsirati biljke

Kako izbeći greške zbog kojih biljke neće procvjetati

Ako želite bujne i zdrave cvjetove, evo najčešćih grešaka koje treba izbegavati:

Nepravilan izbor mjesta za sadnju

Biljke treba saditi tamo gde će dobiti dovoljno svjetla za svoj tip. Sunce je ključno za cvjetanje.

Pogrešno mjesto znači slab rast i oskudno cvjetanje.

Previše ili premalo đubriva

Višak azota podstiče rast lišća, ali ne i cvetanje.

Nedostatak fosfora i kalijuma može spriječiti formiranje pupoljaka i cvjetova.

Neodgovarajuće orezivanje

Orezivanje u pogrešno vrijeme može ukloniti pupoljke.

Suvo tlo ili preplavljeno tlo smanjuju energiju biljke za stvaranje cvjetova.

Koristite ravnomernu, umerenu vlažnost.

Ignorisanje bolesti i štetočina

Kukci, gljivice ili bakterije mogu uništiti pupoljke pre nego što procvetaju.

Redovno pregledajte biljke i pravovremeno reagujte.

Ako sadite previše biljaka na malom prostoru, one se međusobno zaklanjaju, imaju manji dotok svjetla i hranljivih materija. Rezultat: slabije i sporije cvetanje.