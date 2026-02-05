Za rekordan prinos luka i krompira pospite ovo u brazdu prije sadnje

Mnogi baštovani prave istu grešku svakog proljeća. Vjeruju da samo skupa hemija donosi krupne plodove. Ipak, iskusni povrtari decenijama koriste jedan jednostavan trik. Ako želite da vaš krompir bude veličine pesnice, a luk bez truleži, rješenje je u običnom drvenom pepelu.

Iskustvo iz prakse pokazuje da pepeo drastično mijenja kvalitet zemljišta. Hrani biljku, ali i tjera štetočine. U nastavku saznajte kako da ga pravilno dozirate prije nego što spustite sjeme u zemlju.

Zašto je pepeo najbolje prirodno đubrivo za luk i krompir?

Kada planirate sadnju, zemlja traži kalijum i fosfor. Bez njih plod ostaje sitan i vodenast. Baštovani savjetuju drveni pepeo jer on prirodno alkalizuje kiselo zemljište. Na taj način biljka brže uzima hranljive materije iz zemlje tokom cijelog perioda rasta.

Koje prirodno đubrivo za luk i krompir daje najbolje rezultate?

Najbolje rezultate daje prosijan drveni pepeo od tvrdog drveta (bukva ili hrast). Dovoljno je baciti jednu šaku pepela po dužnom metru brazde prije polaganja sjemena. On djeluje kao prirodni fungicid i bogat je izvor kalijuma za krupne plodove.

Kako pravilno nanijeti pepeo u brazdu?

Primjećujemo u radu da ljudi često pretjeruju. Previše pepela može da blokira druge minerale.

Pratite ove korake za uspjeh:

-Iskopajte brazdu dubine oko 10-15 centimetara.

-Ravnomjerno pospite pepeo po dnu.

-Prekrijte pepeo tankim slojem zemlje (oko 2 cm).

-Položite krompir ili arpadžik preko te zemlje.

Ovaj „sendvič“ metod štiti mlade korenčiće od direktnog kontakta sa mineralima. Takođe, brojna istraživanja o sastavu drvenog pepela potvrđuju da on sadrži preko 30 mikroelemenata neophodnih za rast.

Brzi uporedni test: Šta dobijate upotrebom pepela?

Umjesto klasične sadnje, evo jasnih razlika koje primjećujemo u prinosu:

Veličina ploda: Uz pepeo plodovi su krupni, dok su bez njega često sitniji.

Otpornost biljke: Kalijum iz pepela pomaže povrću da lakše prebrodi sušne periode.

Zaštita od štetočina: Pepeo direktno odbija žičnjaka, koji je najveći neprijatelj vašeg krompira.

Čuvanje tokom zime: Povrće gajeno na ovaj način manje truli i duže ostaje čvrsto.

Dodatni savjet iskusnih baštovana

Stručnjaci savjetuju da pepeo ne miješate sa azotnim đubrivima. Ta kombinacija može da ispari dragocjeni azot. Ako koristite stajnjak, bacite ga jesenas. Pepeo sačuvajte isključivo za samo proljeće i direktnu sadnju.

Česta pitanja o sadnji bez hemije

1. Da li smokem da koristim pepeo od peleta?

Da, ukoliko je pelet od čistog drveta bez lepka. Izbjegavajte pepeo od lakiranog drveta ili uglja.

2. Može li se pepeo koristiti za svo povrće?

Većini prija. Ipak, ne stavljajte ga kod biljaka koje vole kiselo zemljište, poput borovnica ili azaleja.

3. Koliko dugo pepeo djeluje u zemlji?

Njegov efekat je najjači u prvoj godini. On trajno popravlja strukturu teškog i kiselog zemljišta u vašoj bašti.