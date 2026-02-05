Logo
Large banner

Viškoviću uručeno šest tomova enciklopedije Srpske

Izvor:

SRNA

05.02.2026

08:24

Komentari:

0
Вишковићу уручено шест томова енциклопедије Српске
Foto: Srna

Vršiocu dužnosti direktora "Autoputevi Republike Srpske" Radovanu Viškoviću uručeno je šest tomova Enciklopedije Republike Srpske, kao znak zahvalnosti za dosadašnju podršku i pomoć u realizaciji ovog kapitalnog djela.

Enciklopediju je Viškoviću uručio predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Dragoljub Mirjanić, zahvalivši za dosadašnju više nego uspješnu saradnju i razumijevanje važnosti ovog djela za Srpsku.

Mirjanić je istakao značaj, koji je Višković imao tokom višegodišnjeg obavljanja dužnosti predsjednika Vlade Republike Srpske i njegov doprinos radu Akademije tokom tok perioda, saopšteno je iz "Autoputeva Srpske".

Od posebnog značaja bila je podrška u izradi projekta Enciklopedija, kao i drugim aktivnostima, koje su bile usmjerene na razvoj Srpske, navodi se u saopštenju.

MARIJA-ZAHAROVA-230925

Svijet

Zaharova: Umorni su od toga da se ne pitaju

Višković je istakao da je zadovoljan činjenicom da je, posebno kao predsjednik Vlade Srpske, imao priliku da da svoj puni doprinos u realizaciji izdavačkog poduhvata i zasigurno najznačajnijeg djela u dosadašnjoj istoriji Republike Srpske.

On je izrazio uvjerenje da će Enciklopedija pomoći u promociji i širenju znanja i istine o svim bitnim događajima iz prošlosti i sadašnjosti Srpske, te da će biti najkvalitetniji mogući temelj za sva buduća književna izdanja, čija je tema Srpska, njena istorija i tradicija, navedeno je u saopštenju.

Višković je istakao važnost uloge Akademije u društvu, kao i da će njegovo opredjeljenje prema ovoj instituciji kakvo je imao kao premijer Srpske, ostati trajna kategorija, kao i u smjeru dalje saradnje.

S ciljem povezivanja nauke i privrede, Mirjanić i Višković dogovorili su da Akademija realizuje naučnoistraživačke aktivnosti iz oblasti tehničkih nauka, posebno oblasti saobraćaja i veza.

Podijeli:

Tagovi:

Radovan Višković

Autoputevi RS

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Захарова: Уморни су од тога да се не питају

Svijet

Zaharova: Umorni su od toga da se ne pitaju

54 min

0
Застава Црна Гора

Region

Tužiteljka pobjegla da ne bi išla na robiju, porodici ostavila pismo: ''Ne mogu da trpim nepravdu''

1 h

0
Мисле да се свијет врти око њих: 5 најумишљенијих хороскопских знакова

Zanimljivosti

Misle da se svijet vrti oko njih: 5 najumišljenijih horoskopskih znakova

1 h

0
Забрањен саобраћај преко моста на једном магистралном путу

Društvo

Zabranjen saobraćaj preko mosta na jednom magistralnom putu

1 h

0

Više iz rubrike

Цвијановић Додик

Republika Srpska

Cvijanović, Trišić Babić i Dodik na poziv Trampove administracije na tradicionalnom molitvenom doručku

1 h

6
Додик: Са Муром о важности очувања уставних надлежности, мира и стабилности

Republika Srpska

Dodik: Sa Murom o važnosti očuvanja ustavnih nadležnosti, mira i stabilnosti

11 h

4
Цвијановић са америчком конгресменом: БиХ једина колонија у Европи

Republika Srpska

Cvijanović sa američkom kongresmenom: BiH jedina kolonija u Evropi

12 h

0
Ко ће зауставити Додика? ФБиХ отписала "Тројку", уздају се у Бланушу

Republika Srpska

Ko će zaustaviti Dodika? FBiH otpisala "Trojku", uzdaju se u Blanušu

13 h

28

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

13

Roditelji, pazite! Povlači još jedna hrana za bebe

09

11

Ušao u pogrešan taksi, pa ga suprug vozačice pretukao nasmrt

09

05

Danas isplata za 10.105 korisnika

09

02

Organizacija starješina VRS: Srpska vidljiva na globalnoj sceni

08

57

Tramp izdao naređenje svim raspoloživim snagama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner