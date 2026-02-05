Viškoviću uručeno šest tomova enciklopedije Srpske

Izvor:
SRNA
05.02.2026
08:24
Vršiocu dužnosti direktora "Autoputevi Republike Srpske" Radovanu Viškoviću uručeno je šest tomova Enciklopedije Republike Srpske, kao znak zahvalnosti za dosadašnju podršku i pomoć u realizaciji ovog kapitalnog djela.
Enciklopediju je Viškoviću uručio predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Dragoljub Mirjanić, zahvalivši za dosadašnju više nego uspješnu saradnju i razumijevanje važnosti ovog djela za Srpsku.
Mirjanić je istakao značaj, koji je Višković imao tokom višegodišnjeg obavljanja dužnosti predsjednika Vlade Republike Srpske i njegov doprinos radu Akademije tokom tok perioda, saopšteno je iz "Autoputeva Srpske".
Od posebnog značaja bila je podrška u izradi projekta Enciklopedija, kao i drugim aktivnostima, koje su bile usmjerene na razvoj Srpske, navodi se u saopštenju.
Višković je istakao da je zadovoljan činjenicom da je, posebno kao predsjednik Vlade Srpske, imao priliku da da svoj puni doprinos u realizaciji izdavačkog poduhvata i zasigurno najznačajnijeg djela u dosadašnjoj istoriji Republike Srpske.
On je izrazio uvjerenje da će Enciklopedija pomoći u promociji i širenju znanja i istine o svim bitnim događajima iz prošlosti i sadašnjosti Srpske, te da će biti najkvalitetniji mogući temelj za sva buduća književna izdanja, čija je tema Srpska, njena istorija i tradicija, navedeno je u saopštenju.
Višković je istakao važnost uloge Akademije u društvu, kao i da će njegovo opredjeljenje prema ovoj instituciji kakvo je imao kao premijer Srpske, ostati trajna kategorija, kao i u smjeru dalje saradnje.
S ciljem povezivanja nauke i privrede, Mirjanić i Višković dogovorili su da Akademija realizuje naučnoistraživačke aktivnosti iz oblasti tehničkih nauka, posebno oblasti saobraćaja i veza.
