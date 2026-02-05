Partizan smjenjuje trenera: Četiri imena u igri za nasljednika?

Najuže rukovodstvo Partizana smijeniće danas Nenada Stojakovića sa funkcije šefa stručnog štaba na sjednici UO koja počinje u 10 časova, otkriva "Sportski žurnal".

Nezadovoljan radom i rezultatima, predsjednik Rasim Ljajić, potpredsjednica Milka Forcan i generalni direktor Darko Lazović su za smjenu kojoj se protivi potpredsjednik za sportska pitanja Predrag Mijatović.

Šta poslije?

Ko će postati novi trener, ostaje da se vidi.

Žarko Lazetić, prvi je favorit, ali, ne treba zaboraviti ni ostale čija su imena obilježila igračku epohu crno-bijelih: Darko Milanič, Milinko Pantić, Ranko Popović.

Sastanak uprave zakazan je za 10 časova i poslije njega biće izdato saopštenje.

(Sportski žurnal)