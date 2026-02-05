Logo
Large banner

Partizan smjenjuje trenera: Četiri imena u igri za nasljednika?

Izvor:

ATV

05.02.2026

09:49

Komentari:

0
Партизан смјењује тренера: Четири имена у игри за насљедника?
Foto: Tanjug/JOVANA KULAŠEVIĆ

Najuže rukovodstvo Partizana smijeniće danas Nenada Stojakovića sa funkcije šefa stručnog štaba na sjednici UO koja počinje u 10 časova, otkriva "Sportski žurnal".

Nezadovoljan radom i rezultatima, predsjednik Rasim Ljajić, potpredsjednica Milka Forcan i generalni direktor Darko Lazović su za smjenu kojoj se protivi potpredsjednik za sportska pitanja Predrag Mijatović.

Šta poslije?

Ko će postati novi trener, ostaje da se vidi.

Žarko Lazetić, prvi je favorit, ali, ne treba zaboraviti ni ostale čija su imena obilježila igračku epohu crno-bijelih: Darko Milanič, Milinko Pantić, Ranko Popović.

Sastanak uprave zakazan je za 10 časova i poslije njega biće izdato saopštenje.

(Sportski žurnal)

Podijeli:

Tagovi:

FK Partizan

Nenad Stojaković

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ливерпул тражи Ван Дајковог насљедника

Fudbal

Liverpul traži Van Dajkovog nasljednika

23 h

0
Фудбалски клуб Борац

Fudbal

Fudbaleri Borca spremno dočekuju nastavak sezone

1 d

0
ko je nenad stojakovic otkaz partizan

Fudbal

Ko je Nenad Stojaković, odlazeći trener Partizana?

1 d

0
Nenad Stojakovic otkaz partizan

Fudbal

Partizan sprema otkaz Nenadu Stojakoviću

1 d

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

27

Ko je osjećajniji tokom intimnog odnosa - muškarci ili žene?

14

21

Zakazano novo suđenje za ubistvo Slaviše Ćuluma

14

18

Minić: Sve ukazuje da će Karan ponovo pobijediti

14

15

Orban: Nećemo tolerisati miješanje u izborni proces

14

13

Očekuje se rekordna proizvodnja kafe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner