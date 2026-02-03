Fudbaleri Borca spremno dočekuju nastavak sezone

Težak raspored očekuje fudbalere Borca na početku drugog dijela sezone u Premijer ligi BiH, a prvi ispit je već u subotu u gostima protiv Veleža. “Crveno-plavi” isbrusili su formu tokom priprema u Antaliji gdje su odigrali pet kontrolnih utakmica, a šef struke banjalučkog kluba Vinko Marinović zadovoljan je urađenim.

„Crveno-plavi“ nastavak šampionata dočekuju sa tri boda prednosti u odnosu na prvog pratioca Zrinjski. Spreman za predstojeće izazove je i Damir Hrelja, koji je u Antaliji postigao tri pogotka i pokazao da se nalazi u sjajnoj formi.

Nije bilo previše promjena tokom zimskog prelaznog roka u crveno-plavim redovima, a najzvučnije pojačanje je Dino Skorup. Poslije godinu dana vezni fudbaler vratio se na Gradski stadion i spreman je da pomogne timu u ostvarivanju svih ciljeva.

Fudbaleri Borca gostuju Veležu u subotu od 18 časova i 30 minuta. Do kraja februara tim Vinka Marinovića dočekuje Zrinjski, potom gostuje Slogi, a onda je domaćin i ekipi Sarajeva.

