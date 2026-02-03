Partizan sprema otkaz Nenadu Stojakoviću

Prema pisanju "Mozzartsporta", u Humskoj razmišljaju o smjeni aktuelnog šefa stručnog štaba, pošto je to jedini logičan splet okolnosti.

U Partizanu su svi složni da Stojaković treba da "leti" i ta odluka se uskoro očekuje, prenio je pomenuti portal.

Stojaković je u novembru naslijedio Srđana Blagojevića na klupi i za nešto više od dva mjeseca je srušio sve ono što je pozitivno bilo urađeno od ljetos.

Čekamo novo ime koje će sjesti na vrelu klupu Partizana kako bi popravio sve ono što je Stojaković pokvario.