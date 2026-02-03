Popularna OMAD dijeta: Da li je sigurno jesti samo jedan obrok dnevno?

OMAD dijeta ili "jedan obrok dnevno" tvrdi da vam pomaže u mršavljenju tako što prisiljava vaše tijelo da sagorijeva masti.

To je vrsta povremenog posta, koji se izmjenjuje između razdoblja tokom dana u kojima možete jesti bilo što i razdoblja u kojima uopšte ne jedete.

OMAD je posebno stroga dijeta jer ne jedete 23 sata, a zatim sve kalorije konzumirate u jednom obroku.

Kao i druge vrste povremenog posta, jedenje jednog obroka dnevno način je manipulisanja načinom na koji vaše tijelo pronalazi i koristi gorivo. Kada jedete na tradicionalniji način, vaša energija dolazi iz hrane koju jedete.

Kada unosite ugljikohidrate, vaše tijelo ih razgrađuje u šećere. Ako u krvi imate više šećera nego što vam je potrebno, inzulin će prenijeti višak u vaše masne stanice.

Kada ne jedete duže vrijeme, vaše tijelo proizvodi manje inzulina. Vašim stanicama i dalje je potrebna energija za gorivo pa masne stanice oslobađaju energiju kako bi to nadoknadile. Međutim, da bi se to dogodilo, morate izbjegavati jesti dovoljno dugo da vam nivo inzulina padne.

Istraživanja povremenog posta su obećavajuća. OMAD dijeta nije čarobni štapić, ali može pomoći nekim ljudima da postignu svoje ciljeve mršavljenja. Može vam pomoći u sagorijevanju masti.

Uz to, povremeni post uopšteno se pokazao kao efikasna metoda mršavljenja. Tipičan gubitak težine je tri do pet kilograma tokom 10 sedmica.

Kod odraslih muškaraca s predijabetesom i pretilošću, 6-satno razdoblje jedenja nakon čega slijedi 18 sati posta poboljšalo je nivo šećera u krvi.

Vrijedi napomenuti da su se ovi muškarci pridržavali općenitijeg vremenski ograničenog plana prehrane, a ne stroge OMAD dijete. Potrebna su daljnja istraživanja kako bi se saznalo ima li jedenje jednog obroka dnevno isti učinak.

Kada postite tokom dana, vaše tijelo oslobađa više hemikalije zvane oreksin A, zbog čega se osjećate budnijima. To također nije specifično za OMAD i ne bi se odnosilo na to da ste svoj jedini obrok pojeli ujutro.

Jedenje ujutro i post preko noći mogu vam pomoći da smršavite. OMAD dijeta vam ne govori koji obrok jesti. Međutim, ljudi koji poste preko noći i jedu veći obrok ujutro obično gube više kilograma od ljudi koji jedu više za večeru.

Nedostaci

Ova je dijeta stroga i ne postoje konačni dokazi da jedenje jednog obroka dnevno djeluje na kontrolu težine. Je li vrijedno nelagode ovisi o vašoj toleranciji i sastavu tijela.

Režimi povremenog posta poput OMAD-a imaju stopu odustajanja do 65 posto. Nije ga lakše slijediti nego druge planove ograničenja kalorija.

Kada jedete jedan obrok dnevno umjesto tri, vaše tijelo proizvodi više hormona zvanog grelin, zbog kojeg osjećate glad.

Čak i ako vas OMAD dijeta čini gladnijima, malo je vjerovatno da će dovesti do većeg gubitka težine nego ako jednostavno smanjite broj kalorija koje unosite tokom dana.

Sigurnosne zabrinutosti

Za većinu ljudi, jedenje jednog obroka dnevno ne predstavlja ozbiljnu opasnost, osim neugodnog osjećaja gladi. Međutim, postoje određeni rizici za osobe s kardiovaskularnim bolestima ili dijabetesom.

Jedenje jednog obroka dnevno može povisiti krvni pritisak i holesterol. Ako već imate nedoumica u bilo kojem području, jedenje samo jednom dnevno možda nije sigurno.

Takođe, jedenje jednog obroka kasnije može uzrokovati nagli porast šećera u krvi. Neke OMAD studije tražile su od ljudi da pojedu svoj jedini obrok između 16 i 20 sati. Ti sudionici imali su jutarnji nivo šećera u krvi viši od normalnog, a njihova su tijela bila manje sposobna nositi se s tim dodatnim šećerom.

Post bilo koje vrste povećava rizik od izrazito niskog šećera u krvi, poznatog i kao hipoglikemija, kod osoba koje imaju dijabetes tipa 2.

Sigurnost i efikasnost bilo kojeg plana mršavljenja jedinstvene su za svaku osobu. Najbolje je razgovarati s ljekarom ako imate pitanja ili nedoumica o isprobavanju plana ovakve prehrane.

